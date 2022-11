Luis Enrique: "¿El 'Twitch'? No haré un 'spoiler'"

El seleccionador español explicó que "por ahora he recibido buenas palabras por parte de la gente, pero por supuesto que habrá 'haters'; pues viva los 'haters'" "Para mí es un experimento y lo pienso disfrutar al máximo; me salen corazones por todos lados en el móvil"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no quiso dar detalles inicialmente de su nueva faceta de 'streamer' durante la rueda de prensa previa al amistoso de este jueves ante Jordania, aunque luego acabó soltándose y dejando algunas perlas marca de la casa.

Tras anunciar el lunes pasado que ha abierto un canal de 'Twitch', donde estará en contacto con los aficionados durante el Mundial de Qatar, el técnico asturiano fue preguntado por la cuestión. "El vídeo es lo suficientemente claro. No tengo intención de pronunciarme sobre lo del 'Twitch'. Ninguna", explicó en un primer momento.

Cuando le volvieron a plantear la cuestión, Luis Enrique afirmó que "lo que no haré aquí es un 'spoiler'. Ya estáis como sufriendo, como que voy a atacaros. Mi relación será igual, intentar trataros con respeto y educación. Ya sé mi papel, llevo muchos años en el fútbol".

EXPERIMENTO

El seleccionador añadió que "hablando de este tema, no pretendo gustar a todos. El vídeo es la mejor forma que tengo de explicarlo. No haré un 'spoiler'. Ahora tengo 'followers' y tengo suscriptores. Cuando me ponga a 'streamear' ya veréis, tendréis material para decir lo que queráis. Para mí es un experimento y lo pienso disfrutar al máximo. Me salen corazones por todos lados en el móvil. Quizás tendría que haber empezado antes. Todavía no soy 'streamer', es un proyecto a corto-medio plazo. Respeto mucho todas las nuevas plataformas. No quiero polemizar ni pienso controlar. No tiene nada que ver con mi profesión. Cuando me aburra, me marcho. Por ahora he recibido buenas palabras por parte de la gente, pero por supuesto que habrá 'haters'. Pues viva los 'haters'".