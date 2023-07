Colombia pisa firme en su debut con una victoria sobre Corea del Sur

Catalina Usme, de penalti y Linda Caicedo, fueron las autoras de los goles del combinado cafetero Las dirigidas por el técnico Nelson Abadía, que por una sanción pendiente no pudo estar en el banquillo, no pudieron ampliar el marcador por las malas decisiones en el área

La selección femenina de fútbol de Colombia cumplió este martes en su estreno en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda al imponerse por 2-0 a la de Corea del Sur, rival al que logró neutralizar poniendo a prueba el carácter para responder a las expectativas en su regreso a la cita orbital tras su ausencia en Francia 2019.

En el partido que cerró la primera jornada del grupo H, las asiáticas dominaron en el comienzo y registraron los primeras llegadas claras con Cho Sohyun y Choe Yuri que fueron bien resueltas por la arquera Catalina Pérez.

Cuando las Cafeteras lograron meterse de lleno en el partido jugando más lejos de su arco, aparecieron los primeros destellos de Linda Caicedo, figura del Real Madrid y elegida por la Conmebol como la mejor jugadora del continente.

Después de la resistencia que tuvo la estructura defensiva de las colombianas, vino el protagonismo de las jugadoras de ataque y se soltó la lateral Manuela Vanegas, clave con un disparo que provocó un penal por la mano de Shim Seoyeon para que Catalina Usme cobrara con frialdad y pusiera el 1-0 al minuto 30.

Tener la ventaja le permitió crecer al conjunto tricolor y manejar los tiempos para empezar a sumar ocasiones, una de ellas en un tiro libre de Usme.

Más adelante fue el turno de Caicedo en un robo de pelota para descontar rivales y rematar para conseguir al minuto 39 la segunda anotación con la complicidad de la portera Yoon Younggeul, a la que se coló el balón al intentar despejar con las manos.

El 2-0 terminó por darle el control a las cafeteras, claras con la pelota, mientras que el seleccionado coreano, dirigido por el inglés Colin Bell, se rebuscó opciones con Yuri al caer con sorpresa y con Sohyun en un cabezazo antes de ir al descanso.

La segunda etapa le dio ímpetu de nuevo a las coreanas que pusieron contra las cuerdas a sus rivales, de buena respuesta para aguantar una reacción que era lógica por tener el marcador en contra y haber perdido el protagonismo del partido.

Las colombianas mantuvieron una alta concentración y otra vez se pusieron al comando del compromiso con la pelota el piso. En un tiro libre de Lorena Bedoya volvieron a acercarse, luego fue Leicy Santos la que empezó a imponer condiciones y asociarse tanto con Usme como con Mayra Ramírez, de gran buen trabajo en el segundo tiempo, con las mejores opciones.

Colombia continuó jugando en campo coreano para hacerle cada vez más difícil el partido a las subcampeonas de Asia, a las que apenas les concedieron un tiro libre de Soyun que no pasó a mayores ante la sobriedad de la guardameta Pérez y de una defensa que se portó a la altura.

Las dirigidas por el técnico Nelson Abadía, que por una sanción pendiente no pudo estar en el banquillo, no pudieron ampliar el marcador por las malas decisiones en el área, incluso desperdiciaron una contra con Caicedo, también Ramírez se excedió en generosidad y no finalizó situaciones que ella misma gestó ante un rival que ya no representaba mayor peligro.

Para el remate, Corea intentó con pelotas largas de Soyun y Jang Selgi, bien controlados por las centrales colombianas, que lograron sacar el arco en ceros en el debut y sentar un golpe importante en el grupo para citarse en la segunda fecha con Alemania, que llega fortalecido por su goleada 6-0 ante Marruecos, el próximo rival de las asiáticas.

- Ficha técnica:

2. Colombia: Catalina Pérez; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Daniela Montoya (Diana Ospina, m.87), Lorena Bedoya, Leicy Santos (Marcela Restrepo, m.76), Catalina Usme; Linda Caicedo y Mayra Ramírez.

Seleccionador: Ángelo Marsiglia (suplente).

0. Corea del Sur: Yoon Younggeul; Choo Hyojoo (Mira Moon, m.80), Shim Seoyeon, Lim Seonjoo, Son Hwayeon (Kang Chae-rim, m.68); Cho Sohyun (Eunsun Park, m.68), Lee Geummin, Ji Soyun, Choe Yuri (Casey Phair, m.78); Jang Selgi y Kim Hyeri.

Seleccionador: Colin Bell.

Goles: 1-0, m.30: Catalina Usme, de penalti. 2-0, m.39: Linda Caicedo.

Árbitra: Rebecca Welch (GBR). Amonestó a Manuela Vanegas, Shim Seo-yeon, Carolina Arias y Lim Seonjoo.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda jugado en el Sydney Football Stadium ante 24.322 espectadores.