La madre de Jenni Hermoso se pronuncia sobre la polémica del beso

"Hay que mirar que son campeonas del mundo, lo demás no tiene importancia", señaló en declaraciones a TVE El gesto de Luis Rubiales besando en los labios a Jenni Hermoso ha dado una triste vuelta al mundo

Sigue trayendo cola el gesto del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al agarrar y besar en los labios a Jenni Hermoso tras la consecución de la Copa del Mundo femenina por primera vez.

Marisol Fuentes, madre de la exjugadora del FC Barcelona, aseguró hoy en declaraciones a RTVE que recoge 'Marca' que "hay que mirar que son campeonas del mundo, lo demás no tiene importancia".

La madre de Jennifer Hermoso ha querido quitar hierro a la polémica y centrarse en el Mundial obtenido por las jugadoras ayer domingo ante Inglaterra. Marisol Fuentes, tras ser preguntada de nuevo, evitó hacer más declaraciones.

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", añadió Jenni Hermoso en declaraciones difundidas por la RFEF, si bien antes dejó claro que no había sido un gesto demasiado de su agrado.

Sin duda, la polémica al respecto por el gesto inoportuno del máximo mandatario del fútbol español va a seguir deparando nuevos capítulos.