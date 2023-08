Todos los líos de Rubiales al frente de la RFEF

La polémica en la celebración del título de la selección podría poner fin a los días de Luis Rubiales al frente de la RFEF La etapa del presidente ha estado marcada por incontables líos a lo largo de su mandato

Luis Rubiales podría tener los días contados al frente de la RFEF. La polémica en la celebración del título de la selección podría ser la sentencia para el presidente, que pondría fin a una etapa marcada por incontables líos a lo largo de sus cinco años de mandato.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, escogido el 17 de mayo de 2018, ha tenido una turbulenta etapa al frente del organismo rector que dirige. Las múltiples polémicas han eclipsado su gestión desde que tomara cargo de la RFEF, aunque el presidente siempre ha salido a flote de cada una de ellas.

El despido de Lopetegui en el Mundial de 2018

Lopetegui renovó hasta 2020 antes del Mundial

La primera polémica para Luis Rubiales surgió escasos meses tras tomar el cargo. Julen Lopetegui, entonces seleccionador español, acordó ser el entrenador del Real Madrid una vez finalizara el Mundial de Rusia con España.

El club madridista anunció el acuerdo dos días antes del inicio de la competición, una situación que enfureció al presidente de la RFEF que decidió 'fulminar' al seleccionador antes del primer partido contra Portugal. Con Fernando Hierro como nuevo técnico improvisado, España no pasó de los octavos de final contra la anfitriona, Rusia.

La Supercopa en Arabia y los negocios con Piqué

Gerard Piqué

La RFEF pactó en 2019 trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La competición se aseguraba un contrato millonario a su vez que, supuestamente, 'transmitía valores' al país árabe. El acuerdo, sin embargo, tenía letra pequeña: Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, recibiría 4 millones de euros por cada edición que se celebrarara de la Supercopa.

El defensa del FC Barcelona, por aquel entonces en activo, mantenía una buena sintonía con el presidente de la Federación, una circunstancia que muchos no entendieron al tratarse de un jugador con el que se podría producir un tráfico de influencias.

"No garantizo que no me puedan meter un kilo de cocaína en el maletero"



Las informaciones por el acuerdo con Gerard Piqué fueron motivo para que Luis Rubiales protagonizara una de las defensas más recordadas de los últimos años. El presidente de la RFEF admitió los negocios con la empresa del defensa azulgrana, aunque aseguró que todo se produjo dentro de la legalidad.

Algunas de las míticas frases que Rubiales pronunció en su defensa como "No bebo, no fumo... pero no garantizo que me puedan meter un kilo de cocaína en el maletero" o "Soy un luchador. Cuando nací, tengo una hermana mayor que cayó encima de mí con un mes y me partió las piernas de arriba abajo" quedarán para siempre en el recuerdo.

Supuestas fiestas a cargo de la Federación



Una de las polémicas más sonadas se produjo en 2022. El tío del presidente desveló una fiesta en un chalé privado de Salobreña, que definió como "orgía" que "únicamente fue para disfrute del presidente y su equipo más directo, pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia RFEF".

El presidente defendió que eran "unas jornadas de trabajo", aunque la polémica salpicó a Rubiales por supuesta malversación de fondos de la Federación Española.

Un viaje a Nueva York... pagado por la Federación



Luis Rubiales habría simulado unas supuestas reuniones con Naciones Unidas y la Major League Soccer (MLS) para pasar seis días en Estados Unidos. En su estancia, el presidente estuvo acompañado de una pintora mexicana, un viaje que habría corrido a cargo de los presupuestos de la institución futbolística. La jueza sigue investigando el caso y solicita más información de lo que podría ser un nuevo episodio de malversación de fondos.

Una celebración... desmedida

Rubiales se tocó los genitales en el palco

La Selección Femenina de Fútbol consiguió un histórico primer Mundial que quedará en el recuerdo de todos los aficionados. Lo que tendría que haber sido una fiesta por todo lo alto se convirtió en escasas horas en la posible 'tumba' de Rubiales al frente de la RFEF.

En el palco, el presidente de la Federación celebró de manera desmedida el título conseguido, llegando a agarrarse sus genitales, un gesto que muchos consideraron obsceno debido a su cargo.

El beso a Jenni Hermoso



La última polémica tuvo lugar en la ceremonia de entrega del título conseguido por la Selección. Su beso a Jenni Hermoso empañó la celebración de un histórico triunfo para el fútbol español.

Lejos de disculparse, en primera instancia el presidente se defendió: "No hagamos caso de los tontos y de los idiotas". Al día siguiente, Rubiales salió a pedir perdón, unas disculpas que quizás llegan tarde con su cargo en peligro más que nunca.