La noche en que la magia canaria volvió a Montjuïc

Pedri no ha vivido precisamente su mejor temporada como futbolista. Las lesiones le han lastrado desde aquel primer curso como blaugrana en el que impresionó a propios y extraños. Tanto, que la selección española se lo llevó para liderar al combinado español en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos. El esfuerzo acumulado de más de 70 partidos sobre sus piernas con apenas 18 años le pasó factura y desde entonces el de Tegueste no ha podido completar una campaña sin problemas físicos.

Hasta ocho lesiones musculares ha encadenado Pedri. Una serie de percances que le han mermado no solo física sino mentalmente. Le ha costado mucho al centrocampista tinerfeño volver a recuperar su mejor versión. Llegó para intentar ayudar al equipo en el momento clave de la temporada, pero las circunstancias no le ayudaron y el equipo perdió los dos últimos títulos por los que peleaba: la Champions League contra el PSG y la Liga contra el Real Madrid.

Xavi confió en él. Y es que el técnico de Terrassa tiene fe ciega en la calidad diferencial de Pedri. El entrenador del Barça siempre ha destacado que cuando Pedri está sobre el terreno de juego pasan cosas... y vaya si pasaron ayer. El centrocampista apareció entrada la segunda parte y la magia canaria volvió a Montjuïc.

Necesitaba el tinerfeño un partido como el de anoche. El Rayo Vallecano apretaba buscando el empate cuando apareció la zurda de Pedri para sentenciar el encuentro con un doblete que certificaba la segunda posición en la Liga y, por añadidura, la participación del Barça en la próxima Supercopa de España, el objetivo de mínimos que necesitaba el club.

Pedri culminó una jugada de dibujos animados de Joao Félix con un control y una volea de izquierdas que se introdujo en la portería de Dimitrievski después de pegar en el travesaño. Y unos minutos después ganó la espalda de la defensa franjirroja para controlar un pase en largo de Ronald Araujo y firmar su primer doblete con una carrera llena de potencia que invita a los culers a ilusionarse.

El vestuario está centrado en lo que pasa en el campo más que de lo que pasa fuera

Y Pedri recuperó la sonrisa. “Entré muy mal en el partido, perdiendo balones que no tenía que perder. Luego he cogido confianza”, resumió el centrocampista, que se mostró feliz de haber recuperado sensaciones: “Me siento muy bien. Tengo mucha seguridad. Me he esforzado mucho para estar bien y se están viendo los resultados”.

Pedri no eludió analizar la enrarecida situación que se está viviendo con Xavi: “El vestuario estaba concentrado en este partido para ir a Sevilla sin jugarnos nada. Nos centramos más en lo que pasa en el campo que en lo que sucede fuera”.