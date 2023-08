Olga Carmona: "Descansa en paz, papá"

La jugadora de la selección española conoció el fallecimiento de su padre tras la final del Mundial "Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único", escribió la futbolista en sus redes sociales

Olga Carmona fue la indiscutible protagonista de la final ante Inglaterra anotando el gol que llevó a España a tocar la gloria. Pero lamentablemente el protagonismo de Carmona siguió después cuando se enteró tras acabar el partido del fallecimiento de su padre.

Su muerte se produjo en la madrugada del pasado viernes al sábado, aunque la jugadora de la selección no se enteró de la fatal noticia hasta horas después de la final del Mundial. Designada como mejor jugadora de la final, ya había sido la heroína antes en las semifinales contra Suecia.

Horas después de que conocerse la noticia, la futbolista publicó un emotivo mensaje en las redes sociales: "Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió en Twitter la jugadora del Real Madrid.

A su vez el club blanco también lanzó un mensaje de ánimo para su futbolista: "El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

"Piensas en tu familia, en la gente que nos quiere. En todas aquellas personas que me han aportado su granito de arena desde que soy pequeña hasta llegar hasta aquí. También en todo un país, hemos logrado sacarlo a la calle. No soy muy consciente. Ahora nos toca disfrutar de que somos campeonas del mundo", afirmaba nada más acabar el partido en zona mixta.