Las reacciones a la victoria de España en el Mundial

Tras la victoria de la selección española ant Inglaterra en la final de la Copa del Mundo, las reacciones a través de las redes sociales no han tardado en llegar

España se ha procalamado campeona del mundo este domingo en Sídney tras imponerse a Inglaterra. La selección de Jorge Vilda se ha impuesto ante las leonesas tras el gol de Olga Carmona en el minuto 29 de partido.

Las reacciones a través de las redes sociales no han tardado en llegar. Pedro Sánchez ha enviado un mensaje a las jugadoras tras el final del partido. "¡CAMPEONAS DEL MUNDO! Habéis hecho historia. Sois un orgullo. Sois referentes. Sois muy GRANDES", ha compartido el presidente del Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido en su perfil la felicitación a las jugadoras: "Habéis hecho un campeonato de superación y triunfo. ¡Felicidades y muchas gracias por ilusionar a toda España!".

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha felicitado a España en su victoria.

Congrats to Spain on their first @FIFAWWC victory! The U.S. will be back next time. https://t.co/lvR8Q6V4yB