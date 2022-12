Benzema podría estar en la final del Mundial

El club blanco, según el diario ‘AS’, ha dado permiso al delantero francés para que acuda a la final del Mundial y apoye a su selección “Siguiente pregunta”, respondió Deschamps sobre la posibilidad de que el delantero merengue pueda disputar la final

Karim Benzema podría viajar en las próximas horas a Qatar para presenciar en directo la final del Mundial entre su selección y Argentina, prevista para el domingo a las 16.00 horas peninsulares. Según ha informado el diario ‘As’, el Real Madrid ha autorizado al delantero a desplazarse hacia la sede de la Copa del Mundo para apoyar a sus compañeros en la misión ‘bleu’ de conservar su trono mundial y lograr la tercera estrella.

Cabe recordar que Benzema formaba parte de la convocatoria de la selección francesa para el Mundial de Qatar, pero que una inoportuna lesión muscular antes del inicio de la competición le ‘apartó’ de la misma. Didier Deschamps, sin embargo, decidió no sustituirle. Este jueves, tras la victoria de Francia contra Marruecos, el técnico fue preguntado por la posibilidad de que Karim, ya recuperado, esté a su disposición frente a Argentina. “Prefiero ni contestarte. Siguiente pregunta”, respondió.

El balón, ahora, está en el tejado del futbolista. El Madrid le ha dado permiso y, ahora, él debe decidir si viaja o no a Qatar. Parece poco probable que lo haga, pues Deschamps no se ha mostrado demasiado receptivo con Benzema, pero no hay nada descartado en estos momentos.