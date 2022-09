Luis Suárez: "Hay que apoyar totalmente a Araújo en su decisión"

'El pistolero' quiso defender a su compañero de vestuario en la selección uruguaya ante su decisión de operarse a pocas semanas del inicio del Mundial de Catar El central azulgrana decidió operarse de urgencia tras su lesión en el aductor en el partido contra Irán para "volver lo más pronto posible"

El Mundial de Catar está ya a la vuelta de la esquina. Las 32 selecciones que acudirán a la gran cita mundialista están haciendo los últimos preparativos antes de viajar hasta Catar para disputar una nueva Copa del Mundo. Uruguay, con figuras muy reconocidas dentro de su selección como Edinson Cavani, Luis Suárez o el mismo Ronald Araújo, no sabe si podrá contar con el central azulgrana ya que en el último parón de selecciones, tuvo que retirarse al minuto de partido contra Irán por una lesión en su aductor del muslo derecho. Al jugador le dieron a elegir entre un tratamiento conservador u operarse, decidiendo lo segundo con lo que eso conlleva. Con Catar a la vuelta de la esquina, la presencia del futbolista charrúa no está para nada garantizada, lo que ha despertado grandes críticas en su país por "priorizar al FC Barcelona antes que a Uruguay". Sus compañeros de vestuario como Luis Suárez pero, lo apoyan totalmente en su decisión.

"No es fácil, es complicado, pero es una decisión que hay que apoyarla, es lo que él siente, lo que necesita. Hay que cuidar la salud, bancarlo a morir hasta que se pueda recuperar, que llegue sano si llega al Mundial y sino que se recupere para lo que le queda porque tiene una carrera muy larga todavía", afirmaba el delantero de Nacional en palabras recogidas por el diario 'El País'.

A falta de ya menos de dos meses para que arranque el gran evento, la presencia del azulgrana no está para nada garantizada, y pese a ser un pilar fundamental dentro de la selección charrúa, tanto sus compañeros de selección como club, avalan su decisión, la respetan y le manda ánimos, con Araújo mostrando una vez más ser una persona de valores claros y comprometido con la causa, que no deja de ser otra que la de ser futbolista de élite el mayor tiempo posible.

Una situación previa que puede haber motivado al defensa por operarse, no es otra que Samuel Umtiti. El francés se lesionó de la rodilla en 2018, y decidió tirar por un tratamiento conservador que pese a ganar el Mundial de Rusia 2018 con Francia, supuso un gran cambio en su carrera deportiva, sin desde aquel entonces poder volver a rendir al primer nivel ni a tener minutos en 'Can Barça' ni en el Lecce, donde aún no ha debutado tras dos meses de su fichaje.