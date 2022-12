Verstappen & Márquez: dos campeones cara a cara

Los dos pilotos, campeones del mundo en sus disciplinas, compartieron el tradicional Honda Thanks Day y se enfrentaron a un test "Lo que me gusta de Marc es que es un luchador, nunca se rinde", dijo el neerlandés sobre el catalán de Honda

Hablar de Marc Márquez y Max Verstappen es hacerlo de dos grandes nombres del mundo del motor actual, con diez títulos mundiales entre ambos, ocho del de Honda, y dos del de Red Bull.

Ambos son el presente y el futuro de la velocidad y MotoGP los ha sentado cara a cara en una entrevista en la que se han profesado mutua admiración. “Lo que me gusta de Marc es que es un luchador, nunca se rinde. Es un piloto decidido, un competidor duro... creo que ya he dicho más de tres palabras sobre él...”, decía Max sobre su compañero de test, cuando se le pidió que lo describiera en tres palabras.“Ambicioso”, utilizó Marc para definir al campeón del mundo de F1 de 2021 y 2022. “Por supuesto, el talento, pero también que es un ‘killer’. Hay que ser un ‘killer’ en el deporte si quieres derrotar a los mejores”, continuó el de Honda.

La segunda pregunta tenía que ver con las virtudes. Márquez no dudó en apuntar a “la forma que tiene de manejar la presión” Max.

“Creo que es lo mismo pilotar un coche o una moto, porque se puede hacer una buena vuelta, pero gestionar un fin de semana completo es totalmente distinto. Ahí es cuando destaca la personalidad más fuerte, el talento. Y en los últimos años Marc siempre ha estado ahí”, explicó por su parte del de Red Bull, que aseguró que antes de la lesión de Marc, se levantaba a verle y “tenía el 99 por ciento de opciones de ganar”.

Early success, mutual respect and admiration for each other! 🤝



This is what happens when we put together two of the greatest motorsport figures in recent years as @marcmarquez93 and @Max33Verstappen have more things in common than you think! 😎



Full vid on YouTube!👇