Verstappen se emociona con la moto de Márquez y 'asusta' para 2023

Los campeones de F1 y MotoGP mostraron una gran sintonía en la tradicional fiesta de final de temporada de Honda en Motegi "Este año ha sido increíble y sé que es muy difícil hacerlo mejor, pero es el objetivo del equipo y el mío: hacerlo mejor y ser aún más fuertes", dice Max

Honda ha celebrado este fin de semana su tradicional 'Thanks Day', el fin de fiesta con el que sus mejores pilotos ponen el broche a la temporada en Motegi (Japón). Y la edición de 2022 ha tenido dos indiscutibles protagonistas: el bicampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen y el octocampeón de MotoGP Marc Márquez, que han encabezado un espectacular cartel junto a Sergio Pérez (Red Bull), Yuki Tsunoda y Pierre Gasly (en su última misión para Alpha Tauri antes de pasar definitivamente a Alpine en 2023), Takaaki Nakagami (Honda LCR) y las estrellas de trial (Toni Bou y Gabriel Marcelli), Superbikes (Xavi Vierge), IndyCar (Takuma Sato) y motocross (Tim Gajser), entre otros.

Entre tanto campeón, Verstappen y Márquez destacaron poderosamente, especialmente por el gran interés que mostró el piloto neerlandés de Red Bull por la MotoGP del piloto de Cervera, que le dio una clase improvisada para mostrarle los trucos de pilotar una máquina tan poderosa. Max se subió a la moto y le faltaban 'ojos' para tanta tecnología, aunque no salió a pista con ella como hace unos años, en el mismo evento, sí hizo Fernando Alonso.

Verstappen, que fue obsequiado por Koji Watanabe, presidente de HRC, con un Honda NSX Type-S, dio una rueda de prensa en la que dejó claro que no piensa dormirse en los 'laureles' y prometió ser "aún mejor y más fuerte" la próxima temporada en la F1.

"It's more difficult jumping on the @F1 car" 🏎️



Not sure if @Max33Verstappen agrees with @marcmarquez93 on this! 😅😂 #HondaRacingThanksDay 🇯🇵 pic.twitter.com/KxVRNL2dJn