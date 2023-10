Luciano Benavides se proclama campeón del mundo de W2RC en Marruecos

El piloto de motos argentino se ha proclamado campeón del mundo de la especialidad, tras acabar segundo en la última especial, de 156 km Benavides, que inició el último tramo abriendo pista, solo fue superado en la general por Toby Price (Red Bull KTM), acabando segundo

El piloto argentino Luciano Benavides (Husqvarna), que acudió al Rally de Marruecos como líder del Mundial de motos, se ha proclamado campeón del mundo de la especialidad, tras acabar segundo en la última especial, de 156 km.

Benavides, que inició el último tramo abriendo pista, solo fue superado en la general por Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing), acabando segundo el argentino y, con ello, obteniendo los puntos necesarios de ventaja sobre el australiano para llevarse el cetro mundial.

La última etapa fue ganada por el chileno Pablo Quintanilla (Honda), con 1:49.17, seguido por Benavides (1:50.41); mientras que Price acabó sexto. Con ello, el Rally de Marruecos terminó en la general encabezada por Price (15:56.43), seguido por Benavides (15:59.43) y Pablo Quintana (15:59.55).

La general del Mundial tiene a Luciano Benavides con 100 puntos, por los 96 de Price; una ventaja que da al argentino del título. "Es un sueño hecho realidad para mí. Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto desde que terminé mi primer rally aquí en Marruecos en 2017. Terminar así contra Toby en el último día del rally, mientras abría la etapa es increíble. No puedo agradecer lo suficiente al equipo por ¡Todo el trabajo duro y su fe en mí!, Hoy fue una locura", comenta Luciano Benavides, en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto argentino, asimismo, apuntó que "la navegación en esta etapa fue complicada": "Me perdí en algunos puntos, pero logré volver a la pista rápidamente y recuperar tiempo. Me encantó abrir la etapa en las dunas y sabía que tenía que adelantarme porque los demás me alcanzarían".

"¡Por fin tengo mi primer Campeonato Mundial! La espera de la confirmación del campeonato cuando terminé fue tensa, 40 minutos parecieron cuatro horas, pero sabía que hoy di lo mejor de mí porque no había otra opción. Fue realmente especial empezar primero porque podía mirar hacia adelante y seguir adelante, y nadie me atrapó, así que terminé primero también", añadió.

Benavides tampoco dudó en señalar que desea "celebrar y disfrutar de esta sensación por un tiempo, porque, aunque es increíble, ha sido una temporada dura". "Quiero descansar una semana o dos. Después de eso, volveremos a acelerar porque quiero mantener el mismo ritmo y ritmo para el Dakar, ya que para mí es otro sueño ganar", comentó.

Al Rajhi gana la etapa final de coches

En coches, el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) tuvo que retirarse de la última especial tras detenerse en el km 6, aunque ya tenía asegurado el campeonato del mundo. Al Attiyah logra así su segundo título mundial consecutivo al acabar por delante del saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing).

Yazeed Al Rajhi fue el ganador final del Rally de Marruecos, en el que acabaron por delante de Denis Krotov (Overdrive Racing) y el español Nani Roma (M-Sport Ford). Los también pilotos de Overdrive el argentino Juan Cruz Yacopini y el italiano Eugenio Amos completaron el 'Top 5' de la general final.

El argentino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme) fue el ganador de la etapa de cierra, en la que acabaron por delante de Al Rajhi. El sudamericano se impuso por 5 segundos al aprovechar una penalización de 10 impuesta a sus oponentes. El español Carlos Sainz (Audi), acosado por las averías, acabó en el puesto 22.

Laisvydas Kancius, campeón mundial en quads

En quads, el francés Alexandre Giroud gana la última especial de quad por delante de su compañero Jérôme Connart y del primer piloto inscrito en el W2RC, Rodolfo Guillioli.

Además, el galo se hizo con el triunfo final en Marruecos con un margen de 19:56 por delante del eslovaco Juraj Varga (Varga Motorsport) y con Guillioli terceri. Con este resultado, el lituano Laisvydas Kancius (Story Racing) gana el campeonato del mundo de cuadriciclos.