Hyundai renueva a Sordo para el WRC 2024

Dani Sordo, Esapekka Lappi y el flamante bicampeón del WRC2, Andreas Mikkelsen, compartirán el tercer Hyundai i20 N El veterano piloto cántabro, de 40 años, sigue adelante en el Mundial de rallies, de nuevo con un programa parcial para el constructor coreano

Hyundai, que ya tenía como pilotos titulares en el Mundial de rallies al belga Thierry Neuville y el estonio Ott Tanak, ha anunciado este miércoles su alineación completa para la temporada 2024, en la que figura de nuevo Dani Sordo. El cántabro, de 40 años, hará un programa parcial con el constructor coreano y compartirá el tercer i20 N con el noruego Andreas Mikkelsen, que este año se ha proclamado campeón del WRC2 por segunda ocasión y con el finlandés Esapekka Lappi.

Hyundai ha decidido recuperar a Mikkelsen, que ya compitió para ellos de 2017 a 2019. Desde entonces, el noruego ha luchado por volver al máximo nivel y ha ganado dos títulos del WRC2 en 2021 y 2023 pilotando para Toksport Skoda. "Estoy muy emocionado de volver a la máxima categoría de los rallies con Hyundai. Tenemos una gran oportunidad ante nosotros, y la cogeremos con las dos manos y la aprovecharemos al máximo. Daremos el máximo para ayudar a Hyundai a alcanzar los altos objetivos que se fijarán para la temporada 2024", afirma el noruego.

Dani Sordo supo en Japón, el mes pasado, que volvería a estar en el WRC en 2024. Tras once temporadas en Hyundai, el español asegura que "estoy muy contento de seguir una temporada más para ayudar al equipo a lograr sus objetivos. Los rallies en los que competiremos se adaptan a mi manera de conducir, lo que me da confianza en que podemos sumar muchos puntos con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Soy parte de la familia desde hace más de 10 años y he disfrutado de celebraciones de títulos en 2019 y 2020, así que haré todo lo posible para ayudar al equipo a volver a lo más alto".

Hyundai no ha precisado programa del WRC que afrontarán Sordo, Lappi y Mikkelsen el próximo año, aunque se espera que éste último dispute la prueba inaugural de la temporada, en Montecarlo. "Estamos encantados de confirmar los elementos finales de nuestra experimentada y talentosa alineación de pilotos del WRC 2024. Dani ha contribuido enormemente al equipo en los últimos diez años, tanto en los rallies como en la fábrica, por lo que estamos muy contentos de que continúe con nosotros. También es emocionante ver a Andreas regresar a nuestro equipo, ya que trae consigo éxitos demostrados y mucha experiencia que nos beneficiará tanto en WRC como en Rally2. Gracias a sus especialidades ligeramente diferentes y a su enorme experiencia, la combinación de Esapekka, Dani y Andreas nos dará la oportunidad de presentar el mejor equipo en cada prueba para luchar junto a Thierry y Ott", valora , dijo el director de Hyundai, Cyril Abiteboul.