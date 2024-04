Alberto Prieto: "Puedo arreglar un pinchazo solo, pero tardo cuatro veces más que un piloto normal"

Michael Jordan dijo una vez: “Los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión”. Y Alberto Prieto es ejemplo de ello. Nacido en Madrid en 1971, Prieto vio cómo su vida cambiaba radicalmente en 2003, tras sufrir un accidente de tráfico que le dejaba una parálisis permanente en su brazo izquierdo. Pero si algo tuvo claro Alberto desde el primer momento es que nada, ni el hecho de disponer solo de un brazo, iba a hacer que renunciase a su sueño: competir en el Rally Dakar.

La pasión de Alberto Prieto por el mundo del motor se remonta a su infancia, cuando con 13 años su padre le compró su primera moto. Desde entonces, participó en varias carreras y certámenes hasta 2003, año en que sufrió un accidente de tráfico en el Puerto de Galapagar, el cual le provocó una parálisis total de su brazo izquierdo a causa de una hiperextensión del cuello y arrancamiento de los nervios del plexo braquial.

El propio Alberto reconoce que el proceso de asimilación de su nueva realidad no fue nada fácil. Pese a que si por algo se caracteriza el piloto madrileño es por afrontar la vida con optimismo, él mismo admite que ha habido momentos muy duros. “Todavía sigue habiendo momentos de bajón. Cada vez que te levantas por la mañana y te miras al espejo, te da uno, pero para afrontarlo opté por la vía de hacer deportes y psicológicamente fue lo mejor que pude hacer”, ha afirmado en una entrevista con SPORT. Un proceso duro en el que ha sido fundamental la figura de Xavi Montero, persona que le acompaña en las carreras y se encarga de la preparación de su vehículo.

Alberto Prieto junto a Xavi Montero en el Rally-Raid de Portugal / BRT

Tras el accidente, Alberto encontró en el deporte su mayor aliado para afrontar esta nueva realidad. Él mismo reconoce que el hecho de irse marcando retos deportivos fue la mejor psicología para poder superar los momentos más delicados, sobre todo en aquellos en los que se le pasaba por la cabeza tirar la toalla.

En su día a día, Prieto reconoce que las secuelas del accidente no le privan de nada, simplemente tiene que hacerlo todo de otra manera. “Algo tan sencillo como hacer el nudo de la corbata puede que de primeras no te salga, o situaciones cuotidianas como comer un chuletón que no puedes realizar de la misma manera. Pero prácticamente puedes hacerlo todo, lo único que de otra manera y tardando más”, ha expuesto el madrileño.

Una historia de superación

Apenas dos meses después de sufrir el accidente, Alberto se compró una KTM de enduro, ya que se negaba a renunciar al sueño por el que tanto había luchado. Sin embargo, las continuas caídas con su motocicleta a causa de las limitaciones de su brazo le llevaron a probar el quad, y, pese a no haber conducido uno hasta la fecha, admite que el cambio de dos a cuatro ruedas no le resultó demasiado complicado.

Respecto a cómo está adaptado el vehículo para que pueda conducirlo con tan solo un brazo, Prieto ha explicado que todos los mandos los tiene ubicados en el lado derecho. Además, también reconoce haber tenido que hacer cambios en el reparto de peso hacia el lado derecho, y en la suspensión, para que esta sea un poco más blanda, ya que toda la fuerza se ejerce con el brazo derecho. Asimismo, su entrenamiento también ha cambiado, pues ahora debe realizar mucho más trabajo de equilibrio.

El piloto madrileño asegura que el mayor reto de tener que conducir el quad con un solo brazo, son, sin lugar a dudas, las averías. “Puedo arreglar un pinchazo solo, pero tardo cuatro veces más que un piloto normal, entonces tengo que tratar de conducir fuerte, pero conservando mucho la mecánica para no romper nada, porque es donde más puedo perder”, ha indicado.

Manillar adaptado de Alberto Prieto: Botonera Road book en la derecha en vez de en la izquierda y acelerador de gatillo / Equipo BRT

En 2016, Alberto logró escribir su nombre en los libros de historia del motor, al convertirse en el primer piloto de diversidad funcional en participar en el Rally Dakar. Él mismo reconoce que en un inicio se pensaba que le rechazarían la inscripción, pero la sorpresa llegó cuando le comunicaron que había sido admitido.

A pesar de que las expectativas eran más bien nulas, pues el objetivo era meramente participar, Alberto admite que se llevó una grata sorpresa con el rendimiento mostrado. “Pensábamos que íbamos a abandonar en la segunda etapa, y al final conseguimos llegar casi hasta el final”, asegura.

Casi ocho años después de su debut en el Rally Dakar, el pasado 7 de abril Prieto volvía hacer historia al convertirse en el primer piloto con discapacidad en terminar una prueba del Campeonato del Mundo Rally-Raid sin asistente, es decir, sin llevar a ningún mochilero que le ayudase durante el tramo. Así pues, Alberto participaba en las mismas condiciones que el resto de compañeros, gozando de ayuda únicamente en los puntos de asistencia como el resto de pilotos, lo cual agranda aún más su mérito.

Alberto Prieto en el Rally Raid de Portugal / Equipo BRT

Para el piloto madrileño, lo más complicado de la prueba fue evitar pinchar, ya que Portugal es un terreno de mucha piedra, muy técnico y con caminos más estrechos que en España. Pese a haber tenido varios vuelcos, el equipo de Prieto introdujo varias modificaciones para evitar a toda costa el pinchazo. Asimismo, también se lleva grandes recuerdos de la aventura, aunque si tan solo se tuviese que quedar con uno, este sería el “estar en lo alto del podio el último día con la medalla de haber terminado”.

De cara al futuro, Alberto Prieto aún no tiene un objetivo marcado, aunque sí que tiene en mente realizar alguna prueba del Mundial. “Nos estamos planteando el Rally de Marruecos o la Ruta 40 de Argentina. Estamos decidiendo cuál de esas dos correremos”, ha adelantado el madrileño.