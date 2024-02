Pol Makuri: "Para mí, la discapacidad es una suerte"

Pol Makuri se convirtió en la primera persona en completar la Oman Desert Marathon con diversidad funcional. 165 kilómetros por el desierto en cuatro días. El mérito todavía es mayor cuando tan solo el 56% de los participantes lograron terminar la carrera. Antes disputó los Juegos Paralímpicos de 2022, en los que fue abanderado de España en la ceremonia de Clausura. Después de competir en hockey patines, trail running y esquí de fondo, Pol solo puede decir, con una sonrisa de oreja a oreja, que, para él, la discapacidad es una suerte.

Nacido en La Paz (Bolivia), criado en Igualada, y con una parálisis cerebral de nacimiento, durante su infancia jugó al hockey en un equipo ordinario hasta que el físico le dijo basta. Un amigo suyo, también con discapacidad, que había participado en una competición internacional de esquí de fondo le abrió los ojos y se preguntó: “Si él puede, ¿Por qué yo no?” Desde ese mismo instante, arrancó la trayectoria deportiva de Pol Makuri que le llevó hasta Omán hace apenas un mes.

A finales de 2023, Pol recibe una llamada de Albert Jorquera, periodista especializado en trail y compañero suyo con el que ya había terminado una carrera anteriormente, que le propone correr juntos una maratón por el desierto. Una locura que Pol, como no podía ser de otra manera, aceptó. “Albert, cuando colgó, se quedó flipando porque esperaba que le dijera que no. Quería saber cómo reaccionaría mi cuerpo en un terreno al que no estaba acostumbrado”.

Pol Makuri y Albert Jorquera, tras pasar por la línea de meta en la Oman Desert Marathon / Xavi Barón

Una invitación de la organización, un nutricionista y 6000 kilómetros más tarde, Pol empezaba, junto a su compañero de aventuras, el reto que no había conseguido ningún atleta con discapacidad hasta el momento. “De las cuatro etapas, la segunda y la tercera fueron las más duras. Sufrí del estómago pero principalmente del pie derecho. Los primeros 30 kilómetros los aguantaba bien, pero el último tramo de cada etapa era muy duro muscularmente. Llevé mi pie derecho a un extremo que nunca había alcanzado”.

Pol Makuri, sufriendo del pie derecho durante la Oman Desert Marathon / Xavi Barón

Una carrera solitaria, en la que apenas se cruzaba con otras personas, y en la que Albert fue un pilar fundamental para él. “Respetó muchísimo mi forma de ser. Cuando tenía ganas de hablar, lo hacíamos. Lo mismo con reír. Pero había momentos en que tenía que focalizar toda mi energía en mi cuerpo”. Y de esta manera, los dos compañeros fueron avanzando, Makuri sin parar y Jorquera haciendo pequeños descansos, por la arena asiática con un objetivo entre ceja y ceja: acabar la maratón. Y así fue.

“Cuando llegas al final es increíble. Ves muchísima gente, todo el ambiente, y te das cuenta de que acabas de hacer una locura. Muchos competidores pensaban que sería un reto más fácil de lo que acabó siendo. Por eso salimos 50 corredores y tan solo llegamos 28”. Y, sin quererlo, cruzaron la meta en tercer lugar. De querer simplemente acabar la carrera, a conseguirlo entre los tres primeros. Eso sí, a Omán no va a volver nunca. “Repetir lo que hice en el desierto no entra, ni mucho menos, en mis planes. Por suerte todo salió bien, pero es ahora cuando estoy notando que mi cuerpo tiene una resaca física importante”.

Hockey patines, trail running y esquí de fondo. Estos son los tres deportes que Pol Makuri ha ido practicando durante su vida. Pero, quien lo conoce, sabe que esta lista irá haciéndose más larga. “El montañismo me llama, pero no a nivel competitivo. Sería más como un hobby. Aun así, lo que tengo muy claro es que lo primero es cuidar mi cuerpo”.

Pol Makuri, en Dolomitas / Xavi Barón

Su principal objetivo es hacer ver al mundo que la discapacidad no supone un límite para luchar por un sueño. Y si algo ha demostrado en su trayectoria deportiva es que razón no le falta. "Que la gente se esfuerce para alcanzar sus metas es lo que más me motiva, sean cuales sean. Las mías han sido a nivel deportivo, pero, ¿por qué un amputado de brazos no puede pintar?".