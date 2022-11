El 'mago' Alonso sigue exhibiéndose con su primera Pole

El piloto madrileño, con su primera Pole mundialista y récord de la pista, se convierte en el undécimo Poleman del curso, algo inédito en la categoría intermedia Pedro Acosta, a una milésima, saldrá segundo para pelearle el título de rookie. A su lado, tercero, lo hará Augusto Fernández. Ai Ogura fue quinto

La magia de Alonso López sigue asombrando en el paddock de MotoGP. El piloto de Boscoscuro consiguió su primera Pole Position en la categoría intermedia y en la burbuja de MotoGP y peleará mañana de tú a tú con Pedro Acosta por ser el mejor rookie del 2022.

El de Mazarrón, muy fuerte durante todo el fin de semana, saldrá a su lado, segundo, para pelear de inicio a fin. De hecho, el crono del hombre tocado por la varita se le quedó nada y menos: una milésima de segundo. La primera fila la completará en parrilla Augusto Fernández, que arrancará dos plazas por delante de su máximo rival en la lucha por campeonar, Ai Ogura.

The Magician just produced some more magic ✨@AlonsoLopez_21 takes his first #Moto2 pole with a new all-time lap record since 2019! 💪#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/CInX3oa80i