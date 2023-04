"Seguro que Márquez se alegra del éxito de Austin"

Alberto Puig se aferra al éxito de Rins en el GP de las Américas para reivindicar el trabajo de Honda, sumida en la peor crisis de su historia los tres últimos años "Marc pasará revisión antes del Gran Premio de España para ver si puede estar en Jerez", asegura el team manager del Repsol Honda

Alberto Puig, team manager del Repsol Honda, se aferra al éxito logrado por Álex Rins en el GP de las Américas para hacer una firme defensa del trabajo que está llevando a cabo fabricante japonés, el más laureado de la historia de MotoGP, para tratar de revertir su crisis de las tres últimas temporadas.

"El resultado del fin de semana en Austin es innegable que fue muy positivo", dijo señala Puig en su balance habitual para el equipo tras los grandes premios.

"Una moto Honda ha ganado el GP, este es el objetivo que nos marcamos cada fin de semana. En los últimos meses se ha cuestionado nuestro potencial, pero hemos demostrado que nuestra moto tiene un buen potencial", añade el barcelonés.

"Apreciamos mucho los esfuerzos de Alex Rins, su pilotaje, su concentración y su rendimiento eran lo que necesitábamos. Ha demostrado que es claramente un piloto muy rápido, y nosotros también tenemos que tomar nota y estar satisfechos con el progreso y la evolución de la moto que hemos tenido en unas cuantas carreras", continúa.

This victory means the world to us❤️ https://t.co/AAmgKFS9DB