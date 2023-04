Rins rompe 24 carreras de sequía para Honda

El piloto barcelonés se reivindica ante la cúpula de HRC con su sensacional victoria en Austin, poniendo fin a la peor racha del constructor japonés en el Mundial Álex , que recibió la felicitación de los jefes de la marca alada, espera recibir este año el mismo trato y material que los pilotos oficiales, Márquez y Mir

"No es el arco, es el indio", escribió el sábado un viejo conocido del paddock, Oscar Haro, en sus redes sociales. El ex director deportivo del Team LCR Honda de Lucio Cecchinello refería al segundo puesto logrado por Álex Rins en la carrera al sprint de Austin y atribuía el mérito al piloto barcelonés más que a la difícil Honda RC213V. El domingo la cosa fue a más y Rins pudo celebrar su cuarta victoria en el circuito de las Américas, su 'jardín' particular, en el que ha ganado en las tres categorías (Moto 3 en 2013, Moto2 en 2016 y MotoGP en 2019 y 2023).

Rompía así la inercia negativa de Honda, logrando el primer triunfo para la marca alada después de 24 carreras ( 27 si sumamos las tres esprints de esta temporada), tras la que conquistó Marc Márquez en Misano 2021. Y para encontrar un triunfo del equipo satélite hay que remontarse mucho más atrás, con Cal Crutchlow en Argentina 2018. En total, Rins volvió a ganar para Honda 539 días después, la peor racha de la historia para los nipones.

La cúpula japonesa de HRC alucinó con la actuación de Rins en Austin. En las últimas vueltas sus caras reflejaban casi incredulidad. Sin duda, después de cerrar en blanco el palmarés en 2022 y atravesar tres temporadas de penurias, la fábrica más laureada del Mundial de motociclismo no esperaba un éxito a estas alturas y menos viniendo de otro piloto que no fuera Marc Márquez, ausente en las dos últimas carreras por la lesión de metacarpiano sufrida en Portimao. La enésima 'desgracia' para el piloto de Cervera, que desde que se fracturó el húmero en Jerez 2020 se ha perdido la mitad de los grandes premios disputados.

Muy significativa resultó la felicitación a pie de pista que Rins recibió por parte de los 'jefazos' de HRC. Y es que aunque compita en las filas del LCR junto a Nakagami, Álex tiene contrato directo con Honda y es de esperar que a partir de ahora reciba el mismo trato y material que a los dos pilotos oficiales, Márquez y Mir.

Tercero en el Mundial, Rins rebajó la euforia: "Hay que pisar con los pies en el suelo. Es sólo la tercera carrera y en Jerez volveremos a empezar de cero. A trabajar y a ver si podemos estar luchando", dijo. Un dato que invita al optimismo: Álex ha ganado tres de las seis últimas carreras de domingo y con dos motos muy diferentes, dos en 2022 con Suzuki y ahora la primera con Honda.