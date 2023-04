Álex Rins: "Es difícil explicar lo que hemos conseguido hoy"

El piloto de Barcelona hizo valoración de su gran fin de semana en Las Américas: segundo en Pole y en la carrera al esprint y victoria el domingo Con los veinticinco puntos, el piloto del LCR Honda se mete en posiciones de Top3 de la clasificación general

El plato estrella de la jornada llegó en la categoría reina de MotoGP, en donde quien había sido el líder inicial de la carrera, el italiano 'Pecco' Bagnaia se fue por los suelos y le entregó en bandeja el liderato de la carrera al español Álex Rins, que consiguió su cuarto triunfo en Austin (entre las tres categorías) y romper una racha eterna de Honda.

Rins logró su primer triunfo del curso por delante de Luca Marini y Fabio Quartararo. El piloto de Barcelona reconoció que era "difícil explicar lo conseguido. He tirado muchísimo cuando tenía a 'Pecco' delante, pero me costaba mucho el T2. Y una vez se ha ido al suelo, he tenido que administrarlo todo mucho más", apuntó el #42 de la categoría reina.

El máximo estandarte del LCR Honda quiso agradecer "el triunfo a la fábrica, al equipo, a los sponsors y, sobre todo, a mi familia y a mi entorno. Esto hay que disfrutarlo". Normal después de tocar el olimpo en lo que se ha acabado convirtiendo en uno de los mejores Grandes Premios que ha disputado como piloto de MotoGP.

"Si os soy sincero, estoy más fresco hoy que ayer, aunque parezca raro. El viento ha molestado mucho, porque pegaba de forma opuesta al de ayer. He cometido algún error en la curva 14, pero aunque Marini me ha recuperado algo, no ha sido lo suficiente para alcanzarme", comentó Rins ante los micrófonos de DAZN. "Pecco' ha salido muy fuerte, no podía recuperarle en las rectas. Cuando se ha caído me he despistado un poco, pero he empezado a tirar como nunca y por suerte ha salido todo rodado", añadió.

Además, fin de semana para el recuerdo, no solo para Álex Rins, sino para el resto del motociclismo español: llegó el 39º triplete nacional en la historia de MotoGP. Pedro Acosta sumó el triunfo en la categoría intermedia e Iván Ortolá (KTM) en Moto3.