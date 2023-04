Así queda la parrilla de MotoGP para la carrera al esprint en Austin

El actual campeón del mundo suma su primera Pole Position del curso tras arrebatársela a Álex Rins en el último suspiro Las Ducati de Luca Marini, Álex Márquez y Marco Bezzecchi completan el Top5 para las dos carreras en Estados Unidos

La tercera sesión clasificatoria de la temporada se saldó a última hora, sobre la bocina, en favor del #1, de 'Pecco' Bagnaia. El italiano, que no quiso dejar su rueda ni a Álex Márquez ni a ningún otro rival, apuró a su última vuelta lanzada para batir a Álex Rins, que pudo acariciar la Pole Position, pero se quedó finalmente sin ella.

El piloto de Turín ya demostró ser uno de los pilotos a tener en cuenta durante las sesiones libres tanto para la Pole como para la carrera, puesto que su ritmo es, según algunos de sus rivales, infernal en Austin. Así pues, Francesco Bagnaia se apuntó en Las Américas su 12ª Pole en la categoría reina, algo que no conseguía desde el GP de Aragón del pasado 2022.

Al lado del vigente campeón saldrán Álex Rins y Luca Marini. El de Barcelona, el único ganador en Austin de toda la actual parrilla (Marc Márquez y Enea Bastianini están de baja) estuvo muy, muy cerca de darle una alegría a la marca del ala dorada, pero se quedó finalmente con la miel en los labios.

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

La segunda fila la coparán dos Ducati más (Álex Márquez y Marco Bezzecchi) y Aleix Espargaró, mientras que en la tercera saldrán la Yamaha de Fabio Quartararo (P7), la Aprilia de Maverick Viñales (P8) y la Ducati de Johann Zarco (P9), que fue el más rápido de Q1 pero solo usó una goma en Q2.

