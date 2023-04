'Rebelion' en Austin por el estado del asfalto

"La pista está mucho peor que el año pasado, al punto de rozar lo peligroso", denuncia Álex Rins en la misma línea crítica de la mayoría de pilotos de MotoGP "Los baches me dan absolutamente igual, disfruto muchísimo este circuito. Si se tiene que hacer motocross, haremos motocross", bromea Aron Canet

El asfalto del COTA de Austin ha provocado duras críticas por parte de varios pilotos tras las primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas este fin de semana. A pesar que los responsables del circuito texano han realizado trabajos parciales de repavimentación los últimos años, los protagonistas del Mundial de MotoGP consideran que es insuficiente, recuerdan que se juegan el físico y exigen unos estandares de seguridad.

Ayer, Álex Rins se quejó abiertamente ante los micrófonos del DAZN y aseguró que los pilotos de MotoGP pensaban trasladar sus quejas a la comisión de seguridad del campeonato. "La pista está mucho peor que el año pasado, al punto de rozar lo peligroso. Prácticamente donde están siendo todas las caídas es en los puntos donde está peor el asfalto. Una vez más lo volveremos a decir en Safety Commission, a ver si nos hacen caso", insistió el piloto de Honda.

Hace dos años, el francés Fabio Quartararo calificó el asfalto de Austin como "una broma" y también llegaron protestas de los equipos de Fórmula 1. En enero del pasado año, el trazado fue renovado en las curvas 2, 10 y 12-16 y en el Gran Premio de ese año los pilotos parecieron aprobar los cambios, pero tras rodar este viernes, han vuelto a la la carga.

"Tenemos cuatro asfaltos en esta pista y no es normal, es peor que el año pasado porque vamos increíblemente rápidos", apunta el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, según publica el portal 'motorsport'. "En seco, se puede manejar bastante bien. En mojado es más difícil, porque ya en seco, en la curva 1, donde han rascado la pista, sientes que la parte delantera se bloquea. Así que en mojado este tipo de problemas se multiplica. Intentaremos que lo entiendan, porque en la curva 11 y en la 12 el asfalto está destrozado".

"En cuanto a la seguridad y la limpieza de la pista, ha mejorado. Pero cuando frenas en la curva 1 sientes que la parte trasera te empuja hacia arriba, entonces bloqueas la parte delantera y tienes que parar la moto. Y lo mismo en la curva 11 y en la 12, cuando entras en la penúltima curva la moto empieza a moverse mucho porque la pista se ha raspado en ese punto. Así que, para mí, sí es peor", insiste el líder de Ducati.

Baches y grietas

"En algunos puntos, como las curvas 11, 12, 15 y 20, si vas andando el asfalto se está agrietando", denuncia Alex Márquez. "No es por el raspado, es como si el asfalto se saliera y cuando vas por ahí hay mucho trompo. En ese punto es un poco extraño. Hay un gran bache en la curva 3, es como un gran paso del bordillo al asfalto y es algo que si golpeas te vas a estrellar. Es una situación peligrosa porque no puedes controlarla", advierte.

El hermano de Valentino Rossi y piloto de su equipo VR46, Luca Marini denuncia que la situación actual del asfalto es "imposible, un desastre. Es una situación muy, muy mala, quizá la peor de la temporada", afirma el italiano , que recuerda que "el año pasado en la comisión de seguridad pedimos a Dorna que presionara al circuito para que hiciera algunos cambios para las motos, porque quizás para los F1 no es tan malo y no es tan peligroso. Pero para nosotros es imposible pilotar así. Tenemos que hacer un estándar mínimo para la homologación en circuitos como éste".

En el extremo opuesto los hay que se lo toman con filosofía. El piloto de Moto2 Arón Canet tira de ironía: "Este circuito es todo o nada: o gano o me caigo. Independientemente de eso, es uno de mis circuitos favoritos. Siempre me he sentido muy bien. Los baches me dan absolutamente igual, lo disfruto muchísimo, ni me entero. Cuando pillo un bache me sale una sonrisa porque, en vez de disgustarme como en otras ocasiones, no me molesta, voy rápido. Si se tiene que hacer motocross, haremos motocross ".