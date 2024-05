Luces y sombras en las cinco grandes despedidas de este curso en el fútbol europeo

La pasada jornada algunos estadios vivieron su noche más agridulce con la despedida de algunos de sus grandes iconos. Auténticas leyendas de sus equipos que este verano pondrán rumbo a nuevos retos, lejos de casa.

Estas son las más destacadas, con Alemania, Inglaterra o España como escenario:

Jürgen Klopp (Liverpool)

Especialmente emocionante ha sido la marcha de Jürgen Klopp del Liverpool. El técnico alemán llegó a Merseyside un 8 de octubre de 2015 y, casi diez años más tarde se marcha convertido en toda una leyenda del club. "Llegué aquí como un chico normal, y aún soy un chico normal, simplemente no vivo una vida normal. No solo me siento en casa, estoy en casa. Hemos mostrado lo que la unidad puede hacer", aseguró en su emotivo vídeo de despedida difundido por el club a modo de homenaje. La afición le devolvió con creces ese cariño, con un enorme mosaico con su nombre, cantando el 'You'll never walk alone' a pleno pulmón en el último partido de Klopp en Anfield.

En su palmarés quedan un Champions, una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup, una Community Shield y un Mundial de Clubes.