Quartararo reconoce haber cometido un "error" en Tailandia

"Cometimos un error de inicio con una presión muy alta del neumático, por lo que el final de la carrera se me hizo muy duro, pero decidí no hablar", comentó Sobre el título de MotoGP, el piloto galo parafrasea al Cholo Simeone y habla de ir "carrera a carrera"

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) reconoció haber cometido un error en la carrera de Tailandia pero recuerda que "este año, en todas las condiciones de mojado como en Portimao o Japón" se ha "sentido bien".

"En Tailandia cometimos un error, así que no me preocupa demasiado y estamos preparados para la lluvia", aseguró.

"Esperaba una carrera mucho mejor, pero cometimos un error de inicio con una presión muy alta del neumático, por lo que el final de la carrera se me hizo muy duro, pero decidí no hablar después de la carrera y me disculpo con todas las personas que estaban allí porque fue especialmente duro para mí", recordó sobre la carrera de Buriram el líder del mundial y vigente campeón.

"Tenemos que pensar en el campeonato pero quiero tomármelo carrera a carrera, pues es como el inicio del campeonato, pero no solo está 'Pecco', también Aleix, Enea y Jack. Somos cinco pilotos y el top 3 está muy apretado, pero esta puede ser una buena carrera para nosotros puesto que es uno de mis circuitos favoritos, pero en 2019 me salí en la primera curva y apenas tengo experiencia aquí con la Yamaha", admitió Quartararo.

MotoGP en DAZN disponible en vivo y a la carta. Suscríbete y comienza tu mes gratis

El piloto de Yamaha definió el trazado australiano como "un lugar único, en MotoGP no tienes demasiado tiempo para mirar, pero en Moto3 te da tiempo a mirar el océano y luego tiene curvas súper rápidas y por eso nos encanta".

"El 2020 fue un año en el que iba rápido pero siempre me fijaba en lo que hacía mi rival, como Joan Mir al final. El año pasado intenté ir fuerte en cada carrera sin fijarme en nadie y el título me ha dado mucha confianza y experiencia para mantener la calma esta temporada", comentó.