Bagnaia: "Puedo ganar a Quartararo sin ayuda"

El piloto italiano está en su mejor momento de forma y confía en llevarse el Mundial "Fabio es el rival a batir pero estoy en mejor situación que él", dijo el de Ducati

A pesar del mal inicio de temporada, el piloto italiano de Ducati, Pecco Bagnaia, ha dado un gran paso adelante para convertirse en uno de los favoritos al título de MotoGP. A falta de tres carreras, el italiano está segundo en la clasificación, a tan sólo dos puntos de Fabio Quartararo, el vigente campeón.

"Sin duda estoy en el mejor momento de mi carrera. En términos de velocidad y mentalidad soy mejor piloto", aseguró el italiano en declaraciones a la web de MotoGP. Sin embargo, la temporada no comenzó de la mejor manera para él. "Al principio, la nueva moto no era muy competitiva y me costaba mucho dominarla". El aterrizaje en Europa mejoró sus prestaciones y comenzó la remontada :"Tuve algunos altibajos, pero el rendimiento estuvo ahí, fui rápido en todas partes. Pero perdí muchos puntos por errores, me caí muchas veces".

El de Ducati también habló de sus principales rivales en la lucha por el título: Fabio Quartararo y Aleix Espargaró. "Fabio en este momento sigue siendo el hombre a batir. Es uno de los pilotos más fuertes de la parrilla y es campeón del mundo, pero ahora estoy en mejor situación que él, me siento bien en la moto, sé que puedo empujar y atacar todo el tiempo. Está sufriendo más con la moto. Creo que ahora mi Ducati es una moto más completa", comentó el de Ducati.

Sobre las órdenes de equipo de Ducati, Bagnaia no cree que sean necesarias. "Conozco mi potencial y sé que puedo ganar sin ayuda en la carrera. Sin duda, en las últimas carreras, de cara al campeonato, una ayuda podría servir. Pero este año he ganado seis carreras porque he sido el mejor y no porque alguien me haya dejado pasar. Creo que las órdenes de equipo no son algo malo, pero aún no es el momento", reconoció Pecco.