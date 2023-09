Pedrosa: "Nunca había estado tan contento con un cuarto"

El piloto probador de KTM corrió en Misano con una 'wild card' y firmó una gran actuación El de Castellar del Vallés acabó cuarto en la sprint y también cuarto en la carrera larga

El catalán Dani Pedrosa ha sido una de las sensaciones del finde de semana en Misano. El catalán, piloto probador de KTM y que este lunes participará en los test en este mismo trazado, participó en la cita con una 'wild card' de su equipo y su rendimiento ha dejado deslumbrados a todos. Cuarto en la sprint y cuarto en carrera, Pedrosa se ha quedado a un paso del podio, demostrando que no ha perdido su toque.

Si en la sprint se vio a un Dani cauto, que evitó ser demasiado agresivo y causar problemas a Pecco, líder del Mundial, en la carrera larga del domingo estuvo cerca aún más cerca de poder superarlo aunque el italiano aguantó el envite y dejó a Pedrosa sin el premio. Aún así, esa cuarta plaza sabe al de KTM como un gran triunfo. "Hemos estudiado al campeón del mundo, mejor no podía ser. Creo que nunca había estado tan contento con un cuarto, así que estoy muy feliz", afirmó tras la carrera un Pedrosa que no se olvida de que su misión es la de recabar datos para ayudar a su equipo.

"Hemos podido analizar mucho en comparativa contra la Ducati. Con el neumático medio, quizá tenía algún problema más que no tenía ayer con el blando. Había un poco más de diferencia con la Ducati en algún punto", analizó, aunque se mostró satisfecho ya que "podemos mejorar un poco, sabemos por dónde empezar a probar cosas, ya tenemos dos puntos de partida para intentar mejorar, aunque llevará tiempo".

Respecto a la carrera, el de Castellar del Vallès explicó que le había costado coger ritmo al principio y optó por ser "paciente". "En tres o cuatro vueltas, he podido empezar a mejorar mi ritmo. Estaba un poco lejos del grupillo, pero estaba ahí, Binder se cae. Después, he visto que la diferencia ni aumentaba ni se reducía, dije: 'Voy a darlo todo'".

A partir de entonces, Pedrosa pudo bajar su crono hasta el 1:31 y acercarse al triplete de cabeza. "Cuando ya los tenía, me he metido otro susto en la curva 3, casi salgo por orejas. He vuelto a perder diferencia, iba haciendo un poco la goma, la verdad. Al final de carrera, creo que Pecco ha empezado a sufrir más físicamente, supongo. Ahí he dicho: 'Hay que volverlo a intentar, está aquí delante'. Me he esforzado al máximo, he vuelto a hacer 1;31, pero en cuanto él ha visto que me he acercado, ha dado lo poco que le quedaba, me parece, y me ha mantenido las diferencias. La moto ha ido muy bien, estoy contento", ha zanjado el piloto de KTM, que ha querido agradecer al equipo su esfuerzo y el haberle dado la oportunidad "de luchar por el podio".