Martín repite triunfo en Misano y le mete otro mordisco a Bagnaia

El piloto madrileño repite triunfo en el circuito Marco Simoncelli y araña otros 9 puntos a Bagnaia, campeón y líder del Mundial de MotoGP El catalán Dani Pedrosa, con casi 38 años, repite su exhibición de ayer, en Misano, y acaba cuarto, cerca del podio tras otra carrera magistral

El que no se contenta es porque no quiere. El madrileño, de 25 años, Jorge Martín, al que el año pasado Ducati no quiso llevar al equipo oficial como compañero del campeón 'Pecco' Bagnaia, prefiriendo al también italiano Enea Bastianini, se ha convertido este año en el 'nuevo' Bastianini, es decir en 'la Bestia' de Bagnaia esta temporada. Martín, que arrasó ayer en la carrera al 'sprint' sin permitir que nadie le tosiera, ha ganado hoy con la misma autoridad en doble de vueltas (de 13 a 26) y no ha dejado que Marco Bezzecchi, otro de los chicos de moda y discípulo preferido de Valentino Rossi, le arrebatará, en ningún momento ni giro, la victoria. Martín, en una semana (Barcelona y Misano), y tres carreras le ha restado 30 puntos (16 y 14, respectivamente) y a falta de ocho grandes premios está ya a solo 36 puntos del campeón.

El campeón también parece contento con el fin de semana de Misano, pese a que no ha ganado ningun de las dos carreras. Normal, la semana antes del gran premio de casa, 'Pecco' Bagnaia podía haberse matado, perfectamente, en la pista de Montmeló o, como poco, haber quedado ya fuera de las carreras para toda su vida. Ese susto, que aún tiene calado en el cuerpo, aquel atropello inesperado de Brad Binder (KTM) cuando el campeón italiano perdió el control de su Ducati y quedó tendido sobre el asfalto. Así que los dos terceros puestos de este fin de semana, de sábado y domingo, le saben a gloria, pues hubiese podido, perfectamete, no correr ni éste ni alguno de los siguientes grandes premios.

Prodigioso Pedrosa

Hablando de contentos, podría saltarme al italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que sí aspiraba a ganar hoy y que se tuvo que conformar con la segunda plaza. "Martín ha estado tremendo y ha sido imposible, no solo adelantarle, sino acercarse a él, pero debemos estar orgullosos de este nuevo podio", señaló 'Bezz'. Quien sí debe estar lanzando aún vítores de alegría y orgullo es el veterano Dani Pedrosa, que, a sus casi 38 años (los cumple el próximo día 29 de septiembre) ha vuelto a protagonizar una carrera digna del campeón que fue, que es. Hoy ha vuelto a quedar cuarto con su nueva y revolucionaria KTM, probablemente el primer prototipo 2024 que los pilotos oficiales probarán mañana, en Misano, y por poco tiene opción de arrebatarle el podio (tercero) a Bagnaia. "He tratado de darme ese gustó, sí, pero no quería estropear con una caida tan maravilloso fin de semana", señaló el 'pequeño Samurai'.

Y quien también puede y debe estar contento "aunque nunca deberías estar contento cuando acabas séptimo" es Marc Márquez, que con una Honda, la peor moto, con diferencia, de la parrilla de MotoGP terminó séptimo y, sobre todo, luciendo muy buenas maneras y un excelente ritmo. "Ayer empecé a disfrutar, pero hoy, en la carrera larga, aún lo he pasado mejor. Nos queda mucho, sí, claro, eso lo tenemos claro todos, pero mañana saldremos al test más animados".

Bagnaia, resistió

Es evidente que no todos acabaron contentos este GP de Misano, donde el dominio de Martín fue brutal desde el inicio. El madrileño, como ayer, se escapó nada más apagarse el semáforo rojo "porque me creía con fuerzas, con ritmo y con muchas ganas de mandar de principio a fin y lo conseguí pese a que Marco me ha apretado al final, pero ya había adquirido esos dos segundos de ventaja que te permiten dosificar tus fuerzas y el ritmo en las últimas vueltas".

Tras Martín, Bagnaia, que estuvo media carrera luciendo la plata del segundo puesto, acabó siendo víctima de un hambriento y veloz 'Bezz', que cuando superó a 'Pecco' se fue, infructuosamente, a por Martín, mientras Pedrosa pensó que igual podía intentar alcanzar el podio en las diez últimas vueltas, pero Bagnaia, sin ser el Bagnaia arrollador de otros grandes premios sí aguantó bien los ataques de Pedrosa.

Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 283 puntos; 2. Jorge Martín (España, Ducati), 247; 3. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 218; 4. Brad Binder (Suráfrica, KTM), 173 y 5. Aleix Espargaró (España, Aprilia), 160.