'Pecco' Bagnaia: "Tenemos mucho potencial aquí"

Primera Pole Position del curso para el piloto de Turín, que suma ya 12 en la categoría reina El líder de Ducati se mantiene confiado de cara a los dos carreras que le esperan a la parrilla de MotoGP en Austin

No suele fallar el vigente campeón del mundo en primera fila y hoy lo ha vuelto a demostrar. 'Pecco' Bagnaia saldó la tercera Q2 de la temporada 2023 con su primera Pole Position, la 12ª en MotoGP y la 19ª como piloto mundialista.

El #1 de la categoría reina, nada más llegar al parque cerrado, reconoció tener un "potencial muy alto para este fin de semana" en el circuito de Austin. "Sabemos de lo que somos capaces y lo hemos hecho. Ahora falta rematarlo en las dos carreras", añadió 'Pecco', como siempre feliz pero precavido.

🗣 @PeccoBagnaia tiene claro quién es su rival para el sprint y la carrera



"Veo a @alexmarquez73 muy rápido. Por eso lo que he hecho en el qualifying. No he querido dejarle mi rueda"#AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/MmDxBn7V31 — DAZN España (@DAZN_ES) April 15, 2023

El de Turín no se olvidó de mencionar a Álex Márquez, quién podría ser uno de los mayores candidatos a rifarse el triunfo junto a él. "Es muy rápido aquí, por eso no le he querido dejar mi rueda. Seguro que da mucho que hablar en la Sprint Race de la tarde", opinó 'Pecco' sobre su nuevo compañero de fábrica.

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

"Estoy bastante contento, sabemos que vamos a estar en la pelea, pero hay que tener mucho cuidado como siempre con la Sprint Race, porque de no salir bien, nos puede relegar muy atrás en parrilla de mañana", anotó el campeón sobre esta nuevo formato que adoptó MotoGP al inicio de 2023.