Así es la nueva Honda que han presentado Marc Márquez y Joan Mir

El Repsol Honda ha presentado hoy en el Campus Repsol de Madrid la nueva moto con la que espera recuperar su estatus en el Mundial de MotoGP. La marca del ala dorada estrena dupla ya que su octocampeón Marc Máquez tendrá este año como nuevo compañero al mallorquín Joan Mir, campeón del mundo de la clase reina con Suzuki en 2020, justo el año en el que empezó la 'pesadilla' de Márquez tras su caída en Jerez.

Ahora que las secuelas físicas de aquel accidente han quedado atrás, Marc necesita que una moto para poder volver a pelear por el título, el mismo objetivo con el que Mir se subirá a la flamante RC213V.

