Marc Márquez: "Honda es la primera interesada en cambiar las cosas"

“Ha valido la pena que me grabaran todo un año” asegura en la presentación de su docuserie 'Marc Márquez: All In' "Viendo el documental pensé, "Soy yo". Hablo de todo con sinceridad y hay cosas que no le van a gustar a todos...", advierte

Marc Márquez ha presentado este domingo en Madrid la serie documental que emitirá desde mañana la plataforma Amazon Prime con el título: 'Marc Márquez: All in'. El octocampeón ha mantenido un encuentro con la prensa antes de salir a rodar con su Honda por la Gran Vía y Plaza de España, donde tenía una cita con sus seguidores para ver en directo el primer capítulo.

Marc ha asegurado que "sin duda ha valido la pena que me grabaran durante todo un año, incluso mi hermano Álex, que me seguía a todas partes con la cámara". Y es que lo que empezó siendo una serie sobre la recuperación del piloto, dio un importante giro de guión que se traduce en momentos de máxima intensidad y emoción: “La idea inicial era que venía de dos años lesionados y que quería volver a ganar, porque podía, pero de golpe me lesiono de la vista y poco después llega la decisión de la cuarta operación del brazo. La última oportunidad. Era pasar por el quirófano o retirarme, con la suerte de que me lo estaban grabando. Y pude volver a competir a final de temporada y subir al podio".

"Lo primero, quiero agradecer el apoyo de Prime para hacerlo. Siempre he sido muy abierto, alegre, pero en la faceta profesional. En casa, con mi núcleo, nunca lo había mostrado, era muy reservado. En la serie hay momentos de tensión con Honda, con mi gente, pero también momentos felices. Es difícil para un deportista estar pendiente de lo suyo y a la vez tener una cámara al lado. Te despiertas del quirófano y está la cámara al lado, lo que no es fácil, pero te acostumbras", ha explicado el carismático piloto de Cervera.

"Estaba decidido a mostrarlo todo. Primero no quieres que se grabe, pero luego ver que abrirte humaniza mucho la historia. El objetivo es que se vea que de un día para otro te cambia la vida para bien o para mal. Lo que no entendía era que me hacían la misma entrevista, con las mismas preguntas, y me dijeron: 'Veras como cambias'. Por ejemplo, al principio, hablaba de retirada llorando y al final me reía", detalla Marc.

El presente

Después de esta montaña rusa de emociones, Márquez está a punto de comenzar una nueva temporada (el 22 de febrero se presenta el Team Repsol Honda en la que está convencido de que puede volver a pelear por el título siempre que Honda colabore con una moto que necesita mejorar: "Veo una pancarta gigante que pone: 'Esto lo hago para ganar'. Es así. Para mí no tiene sentido correr rellenando la parrilla. El objetivo es volver a luchar por el Mundial", asegura el piloto catalán: "Me encanta la presión. Muchas veces, cuando no la tengo, busco cómo generarla".

"Quiero otro título. Para hacerlo, te expones al riesgo de volver a caerte, a lesionarte. El motociclismo tiene eso. Si no, cualquiera cogería una MotoGP. La pasión puede con cualquier cosa. Mi pasión siempre serán las motos. Tengo 30 años y todavía me queda mucho", considera, ambicioso. "Honda es la primera interesada en cambiar las cosas. Hay momentos de meter caña y ahora toca estar unidos. El jueves de Portimao diré: 'Podemos estar para esto o no. Veremos...'".

Unas palabras de @marcmarquez93 para los más de 350 moteros que le acompañan en el convoy con motivo del estreno de su serie documental #MarcMarquezALLIN en @PrimeVideoES



Lo que se viene es increíble @box_repsol pic.twitter.com/gYkyQtjcHx — Red Bull España (@redbullESP) 19 de febrero de 2023

El documental refleja, en su opinión, la personalidad de Marc Márquez en todas sus facetas, en las buenas y las malas: "Por mi carrera, hasta 2019, parecía un super héroe, pero de un día para otro te cambia la vida. Le pasa también a otras personas. Es importante ver que no todo es idílico. Cuando me he visto en la serie, he pensado: 'Soy así'. No tienes la misma mentalidad con 20 que con 30 años. No puedo gustar a todos, no existe la persona perfecta. Ha pasado mucho este año. Se exponen todos los temas, como lo de Rossi. Personalmente, no me aporta nada, pero se tiene que tocar y hablar con sinceridad, hay cosas que no le van a gustar a todos", advierte.