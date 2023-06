Mir tampoco correrá en Assen y Honda está a la espera de Marquez

Tras lesionarse en Le Mans, Joan Mir se perdió el GP de Alemania y tampoco podrá reaparecer en Assen, donde le relevará Iker Lecuona Márquez, muy tocado física y anímicamente tras su accidentado fin de semana en Sachsenring, aún no ha confirmado si correrá pero está inscrito en el TT neerlandés

Honda atraviesa la peor crisis de su historia en el Mundial de MotoGP. Los japoneses tienen a tres de sus cuatro pilotos lesionados y 'maldiciendo' una moto traicionera. Álex Rins, que en Austin logró romper una racha de 24 carreras sin victoria para la marca alada con la moto del LCR, sufrió una durísima caída en Mugello y se rompió la tibia y el peroné. En el equipo oficial, Repsol Honda, la situación es la misma: Joan Mir se fue al suelo en Le Mans y sigue de baja por una gran contusión en el dedo meñique y lateral de la mano. Se perdió la carrera de Alemania y este fin de semana tampoco correrá en Assen, donde le relevará Iker Lecuona. Y persiste la duda de Marc Márquez, que tras autodescartarse de la carrera en Sachsenring después de encadenar cinco accidentes en tres días, está inscrito en el TT neerlandés, pero aún sin confirmación por su parte.

Marc tiene una fisura en el pulgar izquierdo y un fuerte golpe en el tobillo derecho. El Alemania, pese a ser declarado 'apto' por los médicos, optó por no disputar la carrera del domingo. "Ha sido una elección propia. Después de cinco caídas, sobre todo la de del warm up, no me siento listo. He decidido calma y en Assen, más. No me siento listo, tengo muchos golpes en el cuerpo", dijo ante las cámaras. En los últimos días, silencio absoluto. Aunque en sus redes, Marc ha colgado varias imágenes de su tobillo hinchado.

Para Mir ésta será la cuarta carrera que se pierde tras Mugello y Sachsenring, además de la de Argentina. El mallorquín, campeón del mundo con Suzuki en 2020, suma un total de cinco puntos desde que es piloto Honda, lo que le relega al 24º puesto de la general, a 155 del líder del Mundial Pecco Bagnaia.

En cuanto a Rins, su recuperación va para largo ya que el piloto barcelonés está ingresado en el Hospital Rúber de Madrid, pendiente de una segunda intervención. Por reglamento, el equipo LCR de Lucio Cecchinello no estaba obligado a reemplazarle en Alemania, pero sí en la siguiente carrera, por lo que ha decidido llamar al probador de Honda Stefan Bradl para Assen.