Márquez da explicaciones: "Era una locura correr en Jerez

"Los doctores me advirtieron que mi carrera deportiva peligraba si sufría otra caída... o incluso sin caerme, solo con presionar el manillar", revela "Si tres equipos médicos diferentes te dicen que puedes destrozar la cirugía, hay que escucharles y esperar" apunta Marc, que confía volver en Le Mans, "aunque tampoco es seguro"

Tras confirmarse que se perderá el Gran Premio de España de este fin de semana en Jerez, Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha comparecido este jueves en rueda de prensa para ampliar las explicaciones sobre la lesión sufrida en su accidente en Portimao , una fractura intrarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha, que le mantiene aún en dique seco. El piloto de Cervera, que será sustituído por Iker Lecuona en el trazado andaluz, ha lamentado no poder correr en casa y tampoco participar en el test del lunes, fundamental para Honda.

Marc ha revelado que su decisión se ha tomado en base a la recomendación de los tres equipos médicos que ha consultado, el equipo del doctor Ignacio Roger de Oña en Madrid, el de Joaquín Sánchez Sotelo en la Clínica Mayo de Rochester y los especialistas del centro de recuperación de Red Bull en Austria. "Los plazos que me dieron tras la cirugía del dedo pulgar ya eran de seis a ocho semanas, pero yo siempre he sido optimista y esperaba estar listo en cuatro semanas para poder correr este gran premio delante de la afición. Por desgracia no ha podido ser", ha reconocido el piloto de Honda.

"He puesto todo de mi parte para intentar correr en Jerez, he hecho cámara hiperbárica, magnetoterapia... pero no ha ha sido posible. El martes, en la última revisión médica, los doctores me advirtieron del riesgo que suponía correr aquí, dijeron que era una locura, que había muchas posibilidades de destrozar la cirugía incluso sin caídas, solo por el hecho de apoyar el pulgar al dar gas, así que si esto te lo dicen tres equipos médicos diferentes, les tienes que hacer caso y esperar", ha apuntado Marc.

"Me dijeron que mi carrera deportiva peligraba si sufría otra caída, que solo con la presión del manillar podría saltarme la cirugía y me quedarían secuelas", ha añadido Márquez.

"Evidentemente antes habría intentado acortar plazos, pero ya tengo la experiencia de lo que me sucedió en el brazo. Yo ahora me veo bien, me estoy recuperando pero si me dicen que puedo destrozar la cirugía, ni lo intento, toca esperar y ser paciente", ha insistido Márquez, que confía poder volver al Mundial en Le Mans: "Dependerá de la revisión que haremos esa semana, pero lo veo como una opción más realista, aunque tampoco es cien por cien seguro que pueda correr en Francia".

Márquez ha reconocido que después de que la fractura de húmero que sufrió en Jerez en 2020, su carrera deportiva se ha convertido en un calvario y que la situación es desesperante. "No es que tenga motivación, pero tiro de fuerza de voluntad para recuperarme. De sacrificio, para un día volver a encontrar la motivación. A mi no me apetece levantarme a las 7 de la mañana para recuperarme, pero es mi trabajo", se ha sincerado.

Márquez ha subrayado que "para mí el tema de la sanción, la doble Long Lap, es ahora mismo secundario y no cambiará mucho la situación. Me duele perderme un gran premio y más aún el de casa, ante la afición. Y también lamento mucho no poder estar en el test del lunes". Marc ha dejado claro que "fue el equipo quien decidió apelar ante la FIM". Eso sí, no entiende por qué se cambió lo que estaba redactado: "Para un piloto la mayor penalización es estar lesionado".

Por último ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus compañeros de marca: "Honda tiene dos pilotos más que son muy buenos, que son Álex Rins y Joan Mir. Rins ganó en un circuito (Austin) en el que siempre ha ido muy bien nuestra moto. Ahora falta ver si en otros circuitos son, o somos el equipo, capaces de seguir con la misma dinámica, estar más cerca y hacer cosas como las que hice el sábado de Portimao".