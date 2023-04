La rueda de prensa de Marc Márquez desata el pánico en redes

La cuenta oficial de MotoGP ha anulado la rueda de prensa que había anunciado con Márquez Las redes se han plagado de aficionados del ilerdense preocupados por su futuro

Los aficionados de MotoGP viven con el corazón en vilo. Tras el anuncio ayer mismo de que Marc Márquez no participaría en el GP de España porque su fractura no está aún totalmente soldada, hoy han recibido otro golpe.

El circuito de Jerez es siempre un lugar ajetreado para los pilotos españoles. Sus agendas se llenan de eventos y responsabilidades extradeportivas ante una de las aficiones más entregadas del calendario, y los encuentros con la prensa se triplican. Este jueves, de hecho, había previstas tres ruedas de prensa distintas, mientras que generalmente sólo se celebra una.

Uno de esos pilotos con la agenda apretada es, precisamente, Marc Márquez. Aunque no podrá correr, tenía previsto viajar a Jerez para presentar formalmente la grada de su club de fans, la grada WE ARE 93. Sin embargo, se produjo un giro total de los acontecimientos cuando la cuenta oficial de MotoGP anunció una rueda de prensa oficial con el ilerdense a las 14:00 horas. Posteriormente, la han anulado y han decidido que no será más que una charla con los medios para ponerlos al día de su evolución.

El pánico había cundido rápidamente entre sus aficionados, que se temían lo peor. Márquez arrastra una racha pésima desde su lesión en 2020, precisamente en el circuito de Jerez. Este año debía ser su vuelta a lo más alto, pero la caída que sufrió en el GP de Portugal lo ha dejado en fuera de juego y, con este fin de semana, ya llevará tres Grandes Premios de baja.

Los comentarios se habían plagado de gente preocupada por el futuro del ocho veces campeón del mundo: "Creo recordar que la última vez que protagonizó una rueda de prensa dijo que si se volvía a lesionar de gravedad, colgaría el casco"; "Espero no estar en lo correcto y que esto no sea el anuncio de su retirada... Pero lo parece"; "Esta rueda de prensa me tiene preocupada, ¿será el último baile de Marc en MotoGP?"; "¿Fin del contrato con Honda?".

Just a small update about recovery and what Marc has been doing recently. https://t.co/LXJ4MaRB5r — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 27 de abril de 2023

Tras ver la preocupación de la gente en redes, Repsol Honda había decidido dar un paso adelante y aclarar la situación: "Será solo una pequeña actualización sobre cómo va la recuperación de Marc y qué ha estado haciendo últimamente". Finalmente, MotoGP ha optado por anular la rueda de prensa y llevar a cabo un encuentro más informal.

A las 15:00 en horario peninsular, Márquez dará la cara por primera vez tras su lesión y hablará con la prensa sobre cómo se encuentra y sus planes de futuro. De momento, los seguidores pueden respirar tranquilos.