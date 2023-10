La interesante teoría de Lorenzo sobre Márquez, su hermano y Honda

Jorge da una de las claves de la apuesta de Márquez por Gresini: "El hecho de que Honda dejase escapar a Álex ha ayudado a que Marc tome la decisión de dejar Honda", "No sé si ha habido dinero de por medio o no. Creo que no. Honda se ha portado muy bien con Marc", valora el balear, que considera que "la Ducati es el Manchester City de MotoGP". ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE MOTOGP

Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo de MotoGP con Yamaha y actual comentarista en DAZN, ha analizado la apuesta de Marc Márquez por Gresini y ha hecho una interesante reflexión, apuntando un detalle que quizá muchos no habían tenido en cuenta: la influencia de su hermano Álex.

Lorenzo ha dado un elemento clave: "El hecho de que Honda dejase escapar a Álex Márquez ha ayudado a que Marc tome la decisión de dejar Honda", ha lanzado el balear. "Seguramente Álex le habrá dicho que esta Ducati es una pasada, que va bien en todos los circuitos, que va bien delante, gira y tracciona bien, da confianza delante... Si Honda hubiese retenido a Álex no tengo ninguna duda de que a Marc le habría costado más tomar la decisión", ha argumentado.

Lorenzo, que anunció su retirada en 2019 renunciando a su última temporada de contrato con el Repsol Honda, también ha valorado la flexibilidad del constructor japonés al dejar que Márquez se marche también con un año de anticipación, aunque en este caso para ir a reforzar a un rival, con Gresini y Ducati.

"Primero de todo, Marc se va porque se lo han permitido. Honda, en ese sentido, ha sido bastante permisiva. No sé el acuerdo al que han llegado. No sé si para resolver el acuerdo ha habido dinero de por medio o no. Yo creo que no. Honda se ha portado muy bien con Marc para permitirle una cosa a la que podían haber dicho no", opina Lorenzo.

Respecto a la elección personal del octocampeón al cambiar de aires, Lorenzo ha comentado que "Marc ha decidido por él. Ha priorizado resultados, felicidad y competitividad encima de la moto al dinero, la comodidad, la fidelidad a Honda".

"Ha mirado por él y prefiere coger una posición de mucho más poder, empezar a ganar carreras otra vez y tener mucho más poder para decidir dónde ir en 2025, que hacer otro año malo en Honda sin resultados, sin victorias, y que tu valor, a pesar de ser Marc Márquez, baje. Ya sabes cómo va este deporte. Vales tu última carrera, tu último año. Y, si tu último año ha sido malo, tu valor como piloto decae mucho. Marc quería evitar eso", ha zanjado Lorenzo, que ha hecho un símil futbolístico para acabar: "La Ducati es el Manchester City en el Mundial de MotoGP".