Jorge Martín: "Estoy en shock, no sé qué ha pasado"

"Me he puesto a llorar nada más llegar. No he entendido nada en la salida...", lamentó el español Martín fue tercero en la carrera al esprint en el Gran Premio de Austria, donde se impuso Bagnaia

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), tercero en la carrera al sprint en el Gran Premio de Austria de MotoGP que se disputa en el circuito "Red Bull" de Spielberg y que se llevó el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici Gp23), se mostró contrariado al término de la prueba.

"He hecho buen ritmo de carrera. He arriesgado con la blanda, pero me ha salido más o menos bien y me he sentido cómodo. Lo que no me aceleraba bien la moto... solo salía fuerte en la curva 1 y tenía que arriesgar mucho ahí", dijo en 'DAZN' al acabar la carrera.

Martín indicó que "estoy en shock. Aún no sé qué ha pasado. Me he puesto a llorar nada más llegar. No he entendido nada en la salida... He salido muy bien, estaba flipando. Ya había pasado a Fabio, pero he visto que me volvía a pasar y ahí he pensado que se iba a liar. he pasado a Fabio y él ha soltado frenos y he visto que se caían varios.

"No sabía si era mi culpa o de Fabio... pero estando ahí, ya tenía que tirar. A veces se rigen por unas normas, a veces por otras... así que tenía dudas", explicó.

"He ido a por Luca, pero cuando lo he pasado he notado un toque y he visto que se iba al suelo también. Ahí he pensado que me iba a caer una Long Lap y he tirado fuerte para abrir hueco con Álex Márquez y que no me cogiera, pero al final no ha sido así", finalizó.