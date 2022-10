Jorge Martín: "Soy de los que mejor ritmo tiene para mañana"

El madrileño se quedó muy cerca de conseguir la Pole Position, pero una gran vuelta de Marco Bezzecchi en el último suspiro le relegó a la P2 El piloto del Pramac, tras la P3 en el GP de Japón, batió el récord del trazado tailandés y parece haber recuperado las sensaciones

Muy cerca de sacar la Pole se quedó Jorge Martín, que no fue capaz de culminar su última vuelta lanzada con un crono más rápido que el de su compañero de fábrica, Marco Bezzecchi.

El madrileño se colocó primero a falta de dos minutos para el final de Q2 con un tiempo que batía el récord del trazado tailandés, pero el italiano le arrebató la P1 en el último suspiro.

Martín, que parece haberse sacudido la presión de encima tras la decisión final de Ducati en favor de Bastianini, sigue en estado de gracia. "Yo piloto igual siempre, dependo un poco de las sensaciones, pero estamos en el camino", apuntó tras el paso por el parque cerrado.

"Un poco frustrado por no llevarme la Pole, pero hemos estado ahí. Es muy difícil seguir a la gente, así que intentaré tirar fuerte y evitar los rebufos, que aquí se comen las gomas", añadió el madrileño sobre la carrera que prevé para mañana.

"Lo he intentando todo. Estoy contento porque no me he dejado nada en pista. En el último run he hecho tres vueltas en ritmo de récord y sabemos que estamos bien. Somos de los que mejor ritmo tenemos, así que hay que confiar", apuntó el piloto del Prima Pramac Ducati para cerrar su intervención.

En Pole Position, y además de estreno, saldrá Marco Bezzecchi, que se apuntó la P1 en el último instante bajo la sorpresa de todo el mundo. "Contento porque no me esperaba conseguir esto. Esperemos que se nos de bien mañana, que es lo importante".

Y al lado de las dos Ducati, en la P3, saldrá otra más, la de 'Pecco' Bagnaia, quién reconoció "haber trabajado bien. No me han salido como quería las curvas 8-9 pero la 11-12 sí y hemos recuperado mucho en el T4. La primera línea es perfecta para nosotros y estamos bien preparados para lo que pueda suceder en carrera.