¡Bezzechi le roba la 'pole' a Jorge Martín!

El piloto italiano logra el mejor tiempo en un final de clasificación de infarto: ¡logró un tiempo de 1:29:671! El español saldrá desde la segunda plaza, por delante de Bagnaia; Márquez lo hará desde la sexta plaza

El piloto de Mooney VR46 Racing Team, Marco Bezzechi, ha conseguido la pole en el Gran Premio de Tailandia por delante de Jorge Martín y Francesco Bagnaia. Lo ha hecho con un tiempo de 1:29:671, superando el récord de 2019 de Fabio Quartararo.

El italiano, que es uno de los grandes candidatos a ser rookie del año, saldrá desde la primer línea junto a Jorge Martín y Francesco Bagnaia. Marc Márquez, por otro lado, no pudo seguir el ritmo de cabeza y saldrá desde la sexta plaza.

Aleix Espargaró cayó antes de tiempo

El piloto de Aprilia, Aleix Espargaró, no tuvo su mejor día y no pudo pasar de la Q3 para sorpresa de todos los presentes. En plena lucha por el título junto a Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia, el catalán deberá protagonizar una remontada si no quiere perder el tren de la cabeza.