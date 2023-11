Honda, aún sin recambio para Márquez: "La situación es muy grave", afirma Puig

Alberto Puig analiza las opciones de Honda para sustituir a Marc Márquez en 2024: "Vamos al límite, no tenemos todavía al piloto para el test de Valencia" El manager del Repsol Honda desmiente cualquier contacto con Fermín Aldeguer y reabre la opción de recuperar a Pol Espargaró. "No hay muchos candidatos", dice

Pasan los días y el Repsol Honda sigue sin desvelar el nombre del piloto elegido para ocupar la vacante de Marc Márquez la próxima temporada. El team mánager del equipo, Alberto Puig, reconoce que a pocos días del test que la categoría reina afrontará en el circuito de Cheste (28 de noviembre), todavía no han tomado una decisión y el tiempo se acaba. "La situación es muy grave. No hemos llegado a una conclusión, pero es límite, tenemos que tener un piloto para Valencia, para el test", ha reconocido en DAZN desde Sepang.

Puig ha analizado las opciones de Honda y ha descartado rotundamente que hayan contactado con el manager de Fermín Aldeguer o con el propio piloto, una de las 'perlas' de la cantera de Moto2. "Aldeguer no es una opción, no sé de donde ha salido eso, es 100% falso, nadie de Honda le ha llamado. No sabemos de donde salió. Hablé ayer con su mánager (Héctor Faubel) sobre eso y el hombre no supo que decirme", ha señalado, durante la entrevista con Izaskun Ruiz.

"No hay muchos candidatos, lo sabe todo el mundo. No estamos mirando en otras categorías, eso en principio no se contempla. Aldeguer es un gran piloto y tiene mucho futuro, pero no para el año que viene en una MotoGP. No sé de dónde sale eso" ha insistido Puig.

En definitiva, Honda busca a un piloto de MotoGP y apunta a los que no tienen contrato para el año que viene. En este apartado entran en juego el italiano Fabio Di Giannantonio, al que Márquez ha dejado sin moto en Gresino, y Pol Espargaró, que ya vistió los colores del Repsol en 2021 y 2022, que podría regresar ante el overbooking que va provocar en KTM la llegada de Pedro Acosta en 2024. Respecto a otros pilotos que han sondeado y que voluntariamente puedan romper su compromiso actual, aparecen los nombres de Luca Marini o Miguel Oliveira.

"Hemos intentado investigar un poco la parrilla, lógicamente. No hay muchas opciones, pero alguna hay. La mayoría de los pilotos tienen contrato un año más. Para que un piloto viniera, tiene que romper su contrato. Es complicado de narices, no nos engañemos", ha comentado Puig, que ha subrayado el nombre de Pol Espargaró: "Podría ser una opción, claro que sí. Es una posibilidad real".

Puig también se ha referido a contactos previos que no prosperaron: "Cuando salió la noticia de Maverick Viñales, mucha gente se interesó por la situación. El tiene contrato y yo diría que es un piloto puntero. No solo fue él, ha habido más contactos".

El máximo responsable deportivo del Repsol Honda ha descartado a Iker Lecuona entre los candidatos, alegando que tiene contrato con Honda para el Mundial de Superbikes. Y eso que el piloto valenciano ha sido suplente este año de Márquez, Mir y Rins por sus lesiones. El propio piloto reconocía ayer su enorme decepción por el hecho de que no cuenten con él pese a su experiencia en categoría reina, su juventud y su buen trabajo como reserva de HRC. "Con Lecuona estáis confundidos, hace tiempo firmó con Honda de Superbikes, nunca ha sido una opción", ha zanjado Puig.