El análisis: 'Pecco', con todo merecimiento

Pecco Bagnaia se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en Valencia después de una emocionante carrera que ganó Àlex Rins en la despedida de Suzuki Los esfuerzos de Fabio Quartararo (4º) por obrar el milagro resultaron infructuosos ante la fuerza de los Rins, Martín, Binder o Miller

Àlex Rins se ha impuesto en Valencia de forma brillante en la última carrera de la temporada y que significaba el adiós de Suzuki a MotoGP. Todas las miradas estaban puestas en la lucha por el campeonato entre Bagnaia y Quartararo, con el italiano haciendo buenos todos los pronósticos en una carrera repleta de emociones. Augusto Fernández, por otro lado, se ha proclamado campeón del mundo de Moto2.

Ha sufrido 'Pecco' Bagnaia, pero se ha proclamado campeón en Valencia con todo merecimiento y después de una remontada heroica, ya que tras la carrera de Alemania Quartararo tenía 91 puntos de ventaja sobre él. Discípulo y amigo de Valentino Rossi, el genio que se retiró justo hace un año, ha sido el más rápido toda la temporada y solo algunos errores de precipitación en la primera mitad de año motivaron que el campeonato no se cerrara mucho antes.

History maker and comeback kid! 👑@PeccoBagnaia, you are on top of the world! 👏#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/xnG3uHwMoG