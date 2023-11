El error que aleja a Jorge Martín del Mundial de MotoGP

Los neumáticos se convirtieron en un quebradero de cabeza para los pilotos en el GP de Qatar, sobre todo para Martín, que solo pudo ser décimo en la carrera del domingo "No puede ser que se decida el Mundial de MotoGP por una goma que no funciona, después de un año peleando", lamentó

El Gran Premio de Qatar se presentaba como una gran oportunidad para Jorge Martín de abrir sus opciones al campeonato de MotoGP. Pero lo que empezó muy bien, gracias a su triunfo en la 'spint' en la jornada del sábado, acabó como una pesadilla. El piloto madrileño solo pudo acabar en una décima posición en la carrera del domingo, mientras que Bagnaia lo hacía en la segunda. Y todo por culpa de unos neumáticos defectuosos.

Desde el inicio del fin de semana, los neumáticos se convirtieron en un quebradero de cabeza para la mayoría de pilotos de la parilla, que se quejaban del poco agarre que proporcionaban: "En comparación con los que estaban delante de mí, tenía poco agarre. La única cosa diferente respecto a la mañana fueron las gomas, obviamente. Eran gomas nuevas y lo que fue muy fácil por la mañana ya no lo fue por la tarde", comentaba 'Pecco' Bagnaia después de su quinto puesto en la spint. Sin embargo, al día siguiente, la suerte cambió de bando y el gran perjudicado fue Jorge Martín.

"Cuando ya la goma empieza a derrapar en la salida... algo no va bien. Eso suele pasar cuando la goma no tiene agarre o cuando la goma tiene 30 vueltas y la mía, pues no las tenía. Cuando he intentado apretar para bajar los tiempos, no tenía agarre, no podía parar la moto", declaró con rotundidad en DAZN después de su 10º puesto en la carrera. "Es una vergüenza pilotar así. Me sentía muy frustrado porque no era mi culpa".

Lo que más le dolió al madrileño es que no le ganaron en la pista y aprovecho estas declaraciones para criticar a Michelin, el proveedor oficial de los neumáticos: "Me frustra mucho la situación, pero me hubiese frustrado más que me hubiesen ganado en pista y hoy no ha sido así. Otra vez me han ganado fuera. Es que no hay mucho que decir. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida el Mundial de MotoGP por una goma que no funciona, después de un año peleando, y qué casualidad que solo le ha tocado a uno de los contendientes al título".

"No creo que en ningún momento haya sido a propósito, pero está claro que ni ellos entienden por qué pasa, pero pasa", afirma.

La respuesta de Michelin

"Respecto a las declaraciones de Jorge Martín tras la carrera todavía estamos analizando los datos. Lo que podemos decir a estas alturas es que su neumático llegó aquí justo después de ser fabricado, que no había sido usado ni calentado en ninguna otra ocasión antes de ser utilizado para la carrera", afirma Piero Taramasso, el máximo responsable de Michelin en MotoGP. Y es que, los paquetes de neumáticos se sortean cada jueves de carrera. Por lo tanto, todo queda en manos del destino. Algo, que sin duda, es poco profesional, ya que no solo puede alterar un resultado de una carrera, sino que también puede afectar la integridad física de los pilotos.

En definitiva, a Jorge Martín se le ha puesto muy cuesta arriba el Mundial. A falta de una carrera para terminar la temporada, en Valencia, se encuentra a 21 puntos de Bagnaia. Quedan 37 en juego, los de la sprint más los de la carrera del domingo, pero recortar esta distancia será una tarea muy complicada, casi milagrosa.

Pero a pasar de esto, Martín no pierde la esperanza e irá Valencia con la ilusión intacta: "Obviamente, voy a creer hasta el final. Valencia es una pista que me encanta. He hecho las dos últimas poles, podios en los últimos años y todo puede pasar. Quizá tenemos que usar alguna estrategia para parar el grupo, meter gente en medio, pero lo voy a intentar hasta que no tenga opciones matemáticas".