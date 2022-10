La entrevista | Izan Guevara: "Dicen que me parezco a Pecco, pero a mí me gusta Márquez”

“¿El enemigo en casa? La rivalidad con Sergio García Dols en el equipo nos ha hecho mejores a los dos” afirma el flamante campeón del mundo de Moto3 en su visita a SPORT “Moto2 es mi próximo desafío y esto muy mentalizado para la pretemporada, pero ojalá pueda llegar pronto a MotoGP, es el sueño de todo piloto”, subraya el piloto balear

Recién ‘aterrizado’ desde Malasia, después de una intensa y larga gira asiática en la que se ha proclamado campeón del mundo de Moto3, Izan Guevara ha visitado la redacción de SPORT para compartir un éxito que, a sus 18 años, apunta a un fantástico porvenir en MotoGP. El piloto mallorquín reúne talento, descaro y ambición, condiciones que pueden llevarle muy lejos.

¿Ha asimilado ya las emociones vividas en Phillip Island con su primer título?

Desde pequeño sueñas con ser campeón, así que estoy supercontento. Poco a poco nos lo vamos creyendo y aún toca llegar a Mallorca y celebrarlo con los míos, que será lo máximo.

¿Cómo empezó su afición por las motos?

Lo decidí sin darme cuenta porque tenía solo dos años y medio, pero visto lo visto, acerté. Me cuentan mis padres que me apuntaron a fútbol, como mi hermano, pero yo me quedaba llorando en la pared y hacía ‘brrrmm, brmmm’ al ver pasar una moto, así que esas Navidades me regalaron una mini moto eléctrica y ahí empezó todo.

¿En su familia había tradición motera?

No, para nada, mi padre tenía una moto de calle y ya está. En ese sentido, cero influencia. No sé porque me vino eso de las motos, no lo recuerdo y es imposible averiguar de dónde salió mi pasión, era muy pequeño.

¿Recuerda su primera carrera?

Fue en Valencia, en la Liga interescuelas, con seis años. Era con la mini moto 4,2 si no me equivoco. Me quedó grabada en la memoria la ceremonia de podio, aunque yo terminé octavo.

¿Sus padres tuvieron que hacer muchos sacrificios?

Bastantes. Hasta que no llegas al Mundial, tu carrera deportiva no depende del talento, sino de tener dinero, apoyo económico. Yo vengo de una familia de trabajadores, con salarios normales, así que fue difícil y salimos adelante gracias a algunas becas y a ahorrar mucho. El camino ha sido duro pero al fin y al cabo lo hemos conseguido.

Mallorca ha dado grandes campeones como Jorge Lorenzo o Joan Mir. ¿Usted también se formó en la escuela de Chicho Lorenzo?

Con Chicho estuve de los tres a los seis años, luego ya entré en el programa de la Federación, hasta ahora.

¿A quién le está más agradecido?

Primero a mi familia porque sin ellos no habría llegado, en segundo lugar, al equipo porque se lo han currado mucho este año conmigo para que pudiera optar al título y por último a todos mis entrenadores por ayudarme a progresar. Llevo con Miguel Angel Poyatos desde los seis años, aunque entre medias he tenido también muy buenos profesores como Joan Munar y Marc Horrach y ahora estoy con Alvaro en el centro de Alto Rendimiento. En el Team Aspar trabajo con Nico Terol desde hace tres temporadas y he tenido una progresión increíble, así que le debo mucho también.

“Pedro Acosta gestionó mejor que yo el primer año en el Mundial, llegamos juntos y él arrasó a la primera, a mí me ha costado más”

Cuando irrumpió en el Mundial en 2021 junto a Pedro Acosta, después de sus respectivos éxitos en las categorías de promoción , todos les señalaban como los ‘rookies’ con más futuro, pero Pedro le eclipsó por completo al coronarse en su primera temporada en Moto3…

Es verdad que los dos llegamos al Mundial con buena preparación y bagaje. Él había ganado la Red Bull Rookies Cup y yo, el Mundial Júnior de Moto3. Un primer año siempre cuesta pero a Pedro se le dio bien desde la primera carrera y supo gestionar muy bien la temporada, arrasó. Yo necesité más tiempo, me lo tomé con más calma para aprender. Me plantee el objetivo de conseguir un podio y terminar en el ‘top diez’ y logré una victoria en Austin. Para esta segunda temporada el reto ya era el título, desde los test de Portimao, aunque sabía que los rivales eran fuertes, empezando por mi compañero Sergio García Dols, o Jaume Masià y Dennis Foggia, que tienen más experiencia. Al final hemos cumplido y estoy orgulloso.

Su compañero Sergio García Dols se lo ha puesto complicado ¿Cómo es tener al ‘enemigo’ en casa?

Esta rivalidad nos ha hecho buenos a los dos. Ver que tu compañero está trabajando y luchando por el título al que tu también aspiras te hace mejorar más. Pocas veces se da que dos pilotos de un mismo equipo estén primero y segundo en la clasificación del Mundial, ha sido un año muy completo. La amistad es difícil pero nuestra relación ha sido muy fluída, incluso pasamos las vacaciones juntos en Phuket.

¿En qué momento de la temporada tuvo claro que podía ser campeón?

En verano, cuando me fuí de vacaciones con 3 o 4 puntos respecto a Sergio y ví que si hacía un buen final, sin errores, podía pelear por el título. La vuelta fue complicada, nos tiraron en Silverstone y sufrimos en Austria, pero cuando llegamos a Misano, Sergio falló y yo subí a podio y me puse líder. En Aragón y Japón conseguí dos victorias y el título se puso de cara. Tuve problemas en Tailandia pero salvé los ‘muebles’ con un quinto puesto y llegué a Australia con ‘bola de partido’.

Y remató a la primera…

Ese jueves de gran premio en Phillip Island estaba muy nervioso, pero a medida que se acercaba el gran día la presión fue desapareciendo. Llegué a la carrera algo tenso porque llovía, pero cuando se secó la pista empecé a sentirme más cómodo encima de la moto. Gestioné bien la última vuelta y tiré con todo. Crucé la meta con 4 décimas de ventaja y respiré aliviado. Lo había logrado.

Guerara, con el director general de SPORT David Casanovas | Valentí Enrich

¿Mentalizado ya para el salto a Moto2 en 2023?

Desde luego, tengo muchas ganas, de hecho mi cabeza está ya en los test de pretemporada.

La gente de su equipo y su entorno subraya que su talento innato y que las cosas le salen fácil, sin esforzarse demasiado. ¿Eso es bueno o malo?

Depende de cómo lo mires. Es bueno si te sale y es malo sino consigues tu objetivo. Es verdad que a veces no hemos tenido que trabajar tanto como otros, pero sé que mi evolución cada vez va a requerir más esfuerzo. Moto2 será más exigente pero tengo tantas ganas… es un desafío nuevo para mí y me voy a volcar en la pretemporada. Voy a trasladarme a Valencia para intensificar mi entrenamiento.

¿Está deseando dejar atrás un Mundial con tanto riesgo como Moto3?

La verdad es que sí. Forma parte del aprendizaje pero es una categoría peligrosa, complicada, muy difícil, con grupos grandes en carrera, que requiere mucho de rebufos y referencias. Cuesta mucho trabajar en solitario, aunque nosotros lo hemos conseguido gracias al ritmo. Moto2 será otra historia.

Y mirando un poco más allá en el futuro ¿Para cuándo MotoGP?

Primero hay que pasar por Moto2 e intentar conseguir como mínimo un ‘top tres’ y a poder ser el título. A partir de ahí ya se verá en qué momento podemos llegar a la clase reina, aunque está claro que es el sueño de todo piloto. Ojalá sea pronto.

El director de SPORT Llluís Mascaró felicitó al joven piloto mallorquín por su título de Moto3 | Valentí Enrich

¿Cómo ha visto la batalla de los ‘grandes’ este año?

La lucha ha estado muy intensa, ha fallado Quartararo y también Bagnaia. Aleix ya está fuera del pulso por el título pero ha hecho un trabajo increíble con la Aprilia, evolucionando esa moto. El Mundial se decide en Valencia, ha llegado abierto a la última carrera, aunque Bagnaia lo tiene todo de cara para ser campeón. Si está tranquilo lo puede conseguir, pero claro, en las carreras puede pasar cualquier cosa, que lo tiren o se caiga y gane Fabio…todo es posible y está muy emocionante.

¿Con qué estilo de piloto se identifica?

En el equipo me dicen que mi pilotaje se parece mucho al de Bagnaia, que soy muy rápido en pista pero no se me ve forzado, lo hago todo muy tranquilo, muy natural, como Pecco. Pero a mí me gusta Marc Márquez, es mi ídolo desde niño.

¿Cree que volverá a ser el de antes? ¿Veremos a Márquez de nuevo campeón?

Sin duda, el año que viene el Mundial se lo puede llevar él. Acaba de volver, después de todo lo que ha pasado, y ya está de nuevo peleando en el grupo delantero, incluso ha subido al podio. Seguro que la próxima temporada estará ahí arriba.