Dovizioso se convierte en 'Leyenda' de MotoGP

El piloto italiano , que se retiró el pasado año, recibe un merecido homenaje en el circuito de Mugello De 2017 a 2019, con Ducati, sumó 12 triunfos y tres subcampeonatos mundiales, por detrás de Marc Márquez

Andrea Dovizioso, campeón del mundo de 125cc en 2004 y tres veces subcampeón de la categoría reina por detrás de Marc Márquez entre 2017 y 2019 a lomos de una Ducati, ha sido nombrado 'Leyenda' de MotoGP en vísperas del Gran Premio de Italia, que arranca este viernes en Mugello. El piloto de Forli, de 37 años, se retiró de la competición la pasada temporada y hoy ha recibido un merecido homenaje. El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, le ha entregado su galardón en una sala a reventar, donde sus colegas de profesión han querido mostrarle su cariño a Dovizioso.

Campeón en 2004 en la categoría ligera, el piloto de Forli se consolidó al año siguiente como un serio aspirante en la categoría de 250cc, antes de dar el salto a MotoGP a principios de 2008. Esa temporada logró su primer podio en Sepang. Su primera victoria llegó en Donington en 2009, y siguió siendo una amenaza real hasta su salida de Honda. Tras un breve paso por Yamaha Tech3, donde logró más Top 3, se trasladó al equipo oficial Ducati para alcanzar nuevas metas. En 2014, logró dos Top 3, un escenario que se repetiría más a menudo en las campañas 2015 y 2016. En particular, se le recordará su triunfo en Sepang en 2016, el primero desde 2009. En cierto modo, ese resultado marcó su renacimiento. De 2017 a 2019, conseguiría nada menos que 12 triunfos, quedando subcampeón por detrás de Marc Márquez (Repsol Honda Team), el último de ellos en el GP de Austria de 2020.

Andrea Dovizioso decidió entonces tomarse un año sabático, que pondría fin a finales de 2021, cuando el equipo satélite de Yamaha recurrió a sus servicios. Sin embargo, debido a la falta de competitividad, el italiano rescindió su contrato un año después en Misano. Entonces, el sentimiento fue unánime a la hora de elogiar su carrera.

Ahora se une a la lista de MotoGP Legends que incluye a: Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang, Jorge Martínez 'Aspar', Ángel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali y Franco Uncini.

- 24 victorias en Grandes Premios: 15 en MotoGP™, 4 en 250cc y 5 en 125cc.

- 103 podios: Andrea Dovizioso es uno de los diez pilotos que han alcanzado la cifra de 100 podios. Tiene 62 en MotoGP™, 26 en 250cc y 15 en 125cc.

- 20 'pole positions' y 22 vueltas rápidas.

- Campeón del Mundo de 125cc en 2004.

- 15 victorias en MotoGP™: Dovizioso es el tercer italiano con más triunfos en la clase reina.

- 248 salidas en la élite: Dovizioso es el segundo en la lista con más salidas realizadas, por detrás de Valentino Rossi.

