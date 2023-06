Honda le niega el chasis Kalex a Rins

"Después de Francia tenía claro que con tres semanas de parón llegaría a Mugello y tendría piezas nuevas de recambio, pero he llegado aquí y no me han dado la posibilidad", dice El piloto barcelonés ha desvelado que "no está previsto" que disponga del chasis en las tres carreras que consecutivas antes del verano: Italia, Alemania y Assen

Los pilotos oficiales del Repsol Honda, Marc Márquez y Joan Mir, pudieron estrenar el nuevo chasis fabricado por Kalex hace tres semanas en el Gran Premio de Francia. Y este fin de semana en Italia se esperaba que los pilotos del equipo satélite, Álex Rins y Takaaki Nakagami también lo probaran. Pero para sorpresa general Rins ha desvelado ante los micrófonos de DAZN desde Mugello que "no está previsto" que disponga del chasis y es problable que tampoco pueda recurrir a él antes del verano.

"Lo único que puedo decir es que tenemos la moto que tenemos y debo dar el máximo con eso, veremos, tenéis que preguntarle a Honda si me lo van a dar o no me lo van a dar", ha dicho Rins este jueves en Mugello.

El piloto barcelonés ha explicado que en Le Mans mantuvo una reunión con el jefe del Repsol Honda, Alberto Puig y el team manager del LCR, Lucio Cecchinello "para conocer los planes de Honda y ver cuándo me lo darían para probar. Alberto, en un principio, me dijo que quizá me lo daban el sábado (de Francia), pero después me dijo que no iba a poder probarlo allí y que ya llegaría".

"Este jueves, cuando he llegado al circuito les he preguntado a los chicos del equipo si teníamos noticias del chasis Kalex y me han dicho que no lo tendríamos aquí. No hay que darle más vueltas y yo como piloto seguir insistiendo o preguntando, no lo veo. Es simple: es sí o no. Si es no, voy a intentar dar el máximo con lo que tengo, que no es un circuito fácil", ha añadido Rins, que en Austin logró la primera victoria del año para Honda, rompiendo además una sequía de 24 grandes premios sin subir a lo más alto del cajón.

"No estoy enfadado, ese no es el tema. En los dos últimos grandes premios el estrés que viví a nivel mental fue grande, porque estás luchando y ves que puedes dar mucho más en pista, pero te ves limitado, no mejoras, vas lento, y fue duro, pero es lo que hay, no podemos focalizarnos en un simple hecho. Mugello me gusta y me voy a centrar en tratar de hacerlo bien", ha asegurado.

"Después de Francia, en mi cabeza tenía claro que con tres semanas largas de parón llegaría a Mugello y tendrían piezas nuevas de recambio, pero he llegado aquí y no me han dado la posibilidad. Pero tampoco he hablado, ni con Honda ni con Cecchinello, solo he hablado con mi jefe técnico. En principio se quieren centrar en estas tres carreras (Italia, Alemania y Países Bajos) con la moto que tengo", ha cerrado Alex.