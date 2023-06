Márquez y el ultimátum por el título

"Después de las tres próximas carreras ya veremos si hay sentencia o aún habrá alguna posibilidad de seguir peleando por el Mundial", dice Marc "La moto es la misma de Le Mans. No ha dado tiempo a hacer algunos cambios que pedimos a Honda. Pero intentaremos seguir trabajando", añade el piloto del Repsol Honda

Marc Márquez regresa a la acción en el Mundial de MotoGP este fin de semana en el GP de Italia. Después de las sensaciones positivas de Le Mans, a pesar de no puntuar, reconoce que "me han venido bien estas tres semanas de descanso porque en Le Mans ya llegué justito". El piloto del Repsol Honda ha hablado ante los micrófonos de DAZN sobre sus expectativas para la carrera en la Toscana, pero también ha marcado un plazo para "sentenciar " sus opciones al título o por el contrario "mantener alguna posibilidad". Según Marc, lo tendrá más claro después de las tres próximas carreras consecutivas en Italia, Alemania y Assen.

"Salió un buen fin de semana en Le Mans, pero estos días me han venido bien para descansar, también para entrenar mucho en moto y coger otra vez el ritmo de moto. A ver si cogemos una buena inercia y empezamos aquí con buen pie aquí en Mugello", ha señalado Márquez

"Físicamente me siento ya en el mismo punto que estaba en Portimao. A lo mejor no cambia el resultado, a lo mejor no cambia mucho la versión mía encima de la moto, pero sí que es cierto que ahora me siento bien, me siento con fuerza. Aquí en Mugello la vamos a necesitar para los cambios de dirección", asegura el '93'.

Con todo, ha reconocido que la moto "es la misma de Le Mans. No ha dado tiempo a hacer algunos cambios que pedimos. Pero intentaremos seguir trabajando, intentaremos seguir dando el cien por cien", ja dicho Marc, consciente de que Mugello no es un escenario propicio para Honda.

"Este circuito no es tan favorable a nuestra moto y tampoco a mi estilo de pilotaje, pero siempre lo he podido ir salvando. Veremos este año cómo estamos. El viernes, ya enseguida, los rivales te ponen en el sitio, ves donde estás, pero será difícil hacer un fin de semana como el de Le Mans", ha señalado.

Mejoras necesarias

"Siempre hay cosas a mejorar y más en la situación que estamos. De carrera a carrera y cada fin de semana, pides cositas para seguir evolucionando y para tener un poco más, pero aún están viendo la información que se cogió en Le Mans, toda la información que tenemos durante todo el año de todos los pilotos Honda para seguir mejorando y que las evoluciones lleguen después del parón de verano", ha subrayado exigente Márquez, que empieza a tener la sensación que el Mundial 2023 puede escaparse.

¿Tiene Marc Márquez la respuesta a si es candidato al Mundial de MotoGP? le ha preguntado Izaskun Ruíz. Y la respuesta de Marc ha dejado claras sus dudas al respecto. "La tengo, tengo la respuesta pero no la quiero escuchar", ha espetado. "Estamos muy lejos. Estamos en una situación de que nos hemos perdido tres carreras por un error mío, que me lesioné, luego en Le Mans tampoco puntué y estamos muy lejos de los de delante. Pero sí que después de las tres próximas carreras ya veremos si hay sentencia o aún habrá alguna posibilidad de seguir peleando".