El comunicado de la lesión de Marc Márquez tras su accidente

El ocho veces campeón del mundo podría sufrir una fractura en el pulgar de su mano derecha El líder de Honda no pudo evitar la colisión con Miguel Oliveira y se llevó por delante al piloto portugués

No ha sido, ni mucho menos, el mejor de los domingos para Marc Márquez. El de Cervera, que a punto estuvo de perder el control de su Honda en la curva cuatro de la primera vuelta tras tocarse con Jorge Martín, cayó minutos después al no poder evitar el contacto con Miguel Oliveira y Jorge Martín y podría perderse la próxima cita mundialista por una lesión en su mano derecha.

El primero (Miguel) acabó por los suelos, mientras que el madrileño pudo volver a retomar la carrera, aunque desde una posición muy retrasada. Marc intentó salvar el contacto con Jorge Martín, y al intentar evitarlo, chocó perpendicularmente con la Aprilia de Oliveira, que voló por los aires poco antes de quedarse tendido sobre el asfalto de 'su circuito'.

La caída de Oliveira hacía pensar en una bandera roja, pero rápidamente las asistencias han retirado al piloto portugués del trazado. Poco después se ha confirmado que el de Aprilia no tenía ningún tipo de lesión al margen de las contusiones del propio golpe, pero parece ser que Marc Márquez no ha corrido la misma de las suertes.

