'Caso Márquez': la sentencia llegará esta semana

Jorge Viegas, presidente de la FIM, ha anunciado que el caso se resolvería a principios de esta misma semana Márquez, que aún no sabemos si llegará a Jerez, descubrirá si debe cumplir sanción en la próxima carrera que dispute

Parece que el 'caso Márquez' llega a su final. El piloto de Honda, cuya presencia en el Gran Premio de España sigue siendo un misterio, descubrirá dentro de poco si deberá cumplir sanción en su regreso a la competición.

Después de que el panel de comisarios de la FIM modificase la sanción del piloto ilerdense especificando que debería cumplir sanción en la próxima carrera que disputase, algo que no suele ser así, Honda apeló esa decisión. Durante la semana previa al GP de las Américas, el Tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) concedió la suspensión cautelar de la sanción hasta que se resolviese el asunto. Finalmente, parece que ese día está a punto de llegar.

Jorge Viegas, el presidente de la FIM, ha declarado que "la sentencia definitiva llegará a principios de esta semana”. A priori, todo apunta a que Honda ganará el recurso y Márquez no deberá cumplir la sanción ya que, según el propio reglamento de la FIM, las resoluciones no se pueden reescribir. Eso es precisamente lo que hizo en panel de comisarios: en un primer lugar, Márquez debía cumplir sanción en la próxima carrera y, posteriormente, la modificaron para que debiera acatar en la próxima carrera que disputase. "Todos conocéis muy bien la historia, cuál es la situación y qué pasó", apunta el directivo, sin entrar en valoraciones.

Viegas reconoce que el procedimiento seguido por el panel de comisarios no fue el correcto y lo lamenta: "Desafortunadamente el Panel de Comisarios emitió una decisión poco clara y Honda apeló". Aún así, el presidente de la FIM no logra entender la decisión del equipo alado: "Si yo fuera Marc habría cumplido la sanción sin recurrir y sin dar a entender a la gente que no quería cumplirla", aseguró, minimizando las responsabilidades de la organización.Viegas admite el error, pero no duda en defender al panel de comisarios para despejar las dudas que los rodean debido a un cúmulo de decisiones cuestionables: "Esto es como en el fútbol, donde a menudo se cuestiona al árbitro por tomar decisiones incorrectas. Obviamente no son perfectos, pero son personas profesionales y competentes".La FIM es consciente de que su credibilidad y su reputación están en juego. La carrera de Jerez se acerca a pasos agigantados y, en breves, empezaremos a despejar dudas.