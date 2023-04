Bezzecchi, el piloto que se inspira en Messi

El nuevo líder del Mundial de MotoGP es otra de las 'perlas' de la factoría de Valentino Rossi y el compañero de su hermano Luca en el Mooney VR46 Racing Team El domingo Marco imitó el gesto de 'il dottore' cuando dedicó su triunfo en Argentina 2015 a Maradona; El también subió al podio luciendo la albiceleste, pero firmada por Leo Messi

Marco Bezzecchi (Rimini, 1998) es la nueva sensación de MotoGP después de conquistar su primera victoria mundialista en el GP de Argentina, este domingo. El joven italiano, que ascendió a la categoría reina el año pasado en las filas del VR46 Racing Team, es otra de las 'perlas' de la Academia de Valentino Rossi, con el que suele entrenar en su rancho de Tavullia. Y como ha aprendido del más grande, del piloto con más carisma y seguidores de la historia de Mundial, también sabe como impresionar a los fans, meterse a la afición en el bolsillo. Ayer, imitando el gesto de Rossi cuando ganó en el circuito de Termas en 2015 y subió al podio con la camiseta albiceleste de Maradona , Bezzecchi celebró su éxito ante los seguidores argentinos también enfundado con la camiseta de su selección y en este caso, firmada por Leo Messi, tal como mostró con orgullo Marco ante las cámaras.

"Me regalaron la camiseta y está autografiada. Vale me dijo: 'El 'warm up' ha ido, bien, estate tranquilo, haz una buena salida'", desveló. En el caso de 'il dottore' la victoria y posterior homenaje a Maradona llegó tras una sensacional batalla en pista con Marc Márquez, mientras que en este caso, Bezzecchi estuvo acompañado en el podio por su hermano Álex, que fue tercero con la Ducati del Team Gresini.

Bezzecchi tiene 'madera' de showman, algo de lo que carecen otros pilotos punteros actualmente en MotoGP y que el campeonato necesita para recuperar audiencias tras la retirada de los que hasta hace pocos años eran sus principales referentes: Rossi, Pedrosa, Stoner o Lorenzo.

El italiano, de 24 años, subió a MotoGP en 2022 después de acabar tercero en Moto2 en 2021 y en Moto3 en 2018. Ese año consiguió su primer triunfo en el Mundial, precisamente en agua y en el circuito de Termas, igual que ayer. La diferencia es que esta vez brilló a lomos de una MotoGP Ducati con la que se ha erigido en líder del Mundial. Uccio Salucci, el gran amigo y asistente de Rossi y ahora Team Manager del equipo Mooney VR46, su director Pablo Nieto y Matteo Flamigni, el antiguo telemétrico de Valentino y actual jefe técnico de Bezzecchi, festejaron su éxito por todo lo alto. También su compañero, Luca Marini, hermano de Rossi.

Bezzecchi creció viendo a Valentino Rossi en acción y confiesa que fue el astro italiano el que le inspiró a perseguir su sueño de competir. Uno de los momentos memorables que le marcaron fue el duelo del '46' con Casey Stoner en 2008 en el Sacacorchos de Laguna Seca y confiesa que si de él dependiera, el Mundial volvería al circuito californiano.

Además de las motos, el deporte que más le gusta es el fútbol y evidentemente, Leo Messi es el jugador que más le ha impactado. La pasada semana, en vísperas del GP de Argentina, una delegación de MotoGP formada por varios pilotos y personal de la organización y los equipos asistió al partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Curaçao en Santiago del Estero. Messi marcó tres de los siete goles de su equipo y tras el partido firmó les dio su camiseta firmada. La que el domingo lució en el podio Bezzecchi.

El snowboard es también un deporte que apasiona a Marco y Shaun White, cinco veces olímpico y tres veces medallista de oro de la especialidad, es otro de sus ídolos, al igual que el campeón de motocross de la AMA Jason Anderson.

Bezzecchi luce el '72' en su Desmosedici GP, pero si tuviera la oportunidad, lo cambiaría por el '12', actualmente utilizado por Maverick Viñales (Aprilia Racing). Es el día de su nacimiento, el número que lució durante su etapa en Moto3, e incluso lo lleva tatuado en sus manos; uno en el cuarto dedo de la mano derecha, y el otro en lugar de un anillo de boda en la mano izquierda.