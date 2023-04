Marco Bezzecchi: "Sin Valentino Rossi nada de esto sería posible"

El italiano consiguió su primera victoria mundialista y cierra un fin de semana de ensueño para el Mooney VR46 de Ducati El discípulo de Valentino dominó de principio a fin bajo el agua. Tras la victoria y el segundo puesto del sábado, ahora también es líder de la general

El italiano Marco Bezzecchi, ganador del Gran Premio de Argentina de MotoGP, se mostró feliz por su primer triunfo en la máxima categoría y reconoció haber tenido un fin de semana increíble, si bien no me lo esperaba cuando llegué aquí, pero en cuanto empecé a pilotar me sentí muy bien", dijo.

"No sé cómo describirlo, pero me sentía fusionado con mi moto desde el principio, aunque esta mañana me vine un poco abajo al ver la lluvia porque se me daba muy bien en seco y pensaba que sería muy difícil, pero en el 'warm-up' vi que las sensaciones eran increíbles, y comencé a creer en mí, disfruté muchísimo, estaba muy concentrado y todo fue bien y, aunque ha sido un largo camino, por fin ha llegado", así explicó Bezzecchi su primer triunfo en MotoGP.

"Ha sido muy difícil, pero sinceramente la primera mitad de carrera ha sido más fácil... al principio estaba empujando y estaba más concentrado y al final ya estaba algo más nervioso e impreciso, pero todo salió muy bien", reconoció el piloto italiano.

Bezzecchi quiso acordarse de su familia con esta victoria: "Ha sido algo muy difícil; todos tienen que hacer sacrificios para llegar aquí y cuando consigues estos logros también recuerdas los momentos más difíciles y parece que por fin te llega la recompensa".

"Toda mi familia me ha apoyado desde el primer día y también Valentino -Rossi-, sin él habría sido imposible, pero él me dio la posibilidad y con él crecí como piloto y persona hasta subir a MotoGP y seguir mejorando", continuó Marco Bezzecchi.

No se cree favorito en el campeonato ya que "es demasiado pronto. Es el segundo gran premio y ahora llegamos a Austin, un circuito muy difícil y en el que Marc es imbatible, pero quiero disfrutar del momento, de este día, y tratar de mejorar y aprender en cada ocasión. Ya veremos en unos meses", precisó.

Bezzecchi basó su triunfo en que conoce "mejor la moto y la Ducati es fuerte, pero tienes que conocer sus puntos fuertes pues es rápida en recta, pero debes saber gestionarla en curva. La entrada en curva es la parte que te permite marcar la diferencia, y normalmente Bagnaia es el que mejor lo hace, si bien creo que a nivel de frenada he dado un paso, tanto en seco como en mojado".