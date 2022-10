Aleix Espargaró: "Las primeras vueltas han sido realmente peligrosas"

El catalán acabó undécimo en una carrera que estuvo marcada por la intensa lluvia Respecto al campeonato, reconoció que había tenido "mucha mala suerte en Japón y aquí"

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha asegurado tras la carrera de MotoGP de Tailandia que "la pista estaba realmente bien en todos los lados, menos de la curva 3 a la 4, que no se veía absolutamente nada y han sido realmente peligrosas las primeras vueltas, mucho, pero por suerte no ha pasado nada".

"Hoy nos hemos levantado pensando que era slicks -neumáticos de seco- la carrera y luego se ha puesto a diluviar y ha sido un estrés para todos, pero ha habido una ventana de tiempo en el que se ha podido correr", dijo.

El piloto de Aprilia fue de los primeros en hablar con el responsable de la seguridad del campeonato, el italiano Loris Capirossi, pero aclaró: "Yo no es que no quisiera correr, ni mucho menos, pero aquí tenemos que ayudar todos a la 'Safety Commission' y a Dirección de Carrera y si hay un punto del circuito que está peligroso, pues tú vas y lo comunicas".

"En Aragón, en la salida avisó que se habían caído en Moto2 en el Sacacorchos y no habían limpiado, estaba lleno de tierra, se limpió todo y reconocieron que tenía razón, estaba lleno de piedras, y arrancamos la carrera y estaba perfecto y eso es lo que le decía a Fabio, Marini, y Maverick y a todos es “me cago es Dios, ¿vosotros lo veis? Sí, sí, es verdad, no se veía nada. ¡Pues id a decirlo!", explicó Aleix Espargaró de la situación.

Y continuó: "Es nuestra voz, ¡me cago en todo! Si yo no digo que no se pudiera correr, ¡claro que se podía correr! Pero durante esos diez minutos de parrilla pueden ir y quitar el agua de esa recta, que es lo que han hecho. Y hemos salido y estaba un poco mejor. Pero si los pilotos os quedáis callados, sentados en la moto así, luego no vale ir a llorar cuando haya una caída… Aquí tenemos que sumar todos. Y, de hecho, yo claro que quería correr. Estaba la pista perfecta, vamos a correr. Pero, por favor, a ver si podéis quitar toda el agua de esa zona antes de salir. No se veía nada".

"La visibilidad es por ese agua, cuando queda agua acumulada el primero levanta, el segundo levanta, el tercero levanta, y hay una nube que no se ve nada y si ponen la cámara on board del 4º, 5º o 6º en la curva 3 a la 4, ahí se cae el de delante, ni la ves. Imposible, no se veía nada, íbamos todos de pie", aseguró el piloto de Aprilia al respecto.

De la carrera dijo estar contento "he ido rápido, he hecho muchas vueltas en 39, he rodado como los de delante, he recuperado mucho al inicio, salía decimotercero y creo que estaba séptimo de Bastianini pero llegó el percance, hemos frenado los dos tarde -él y Brad Binder-, y él ha cerrado la línea, nos hemos tocado un poco, pero para mí, no era ni mucho menos para sanción, pero la he hecho, he ido a girar a 'Roma' y he perdido cinco segundos, y luego he recuperado lo que he podido".

Sobre la "vuelta larga" señaló: "No quiero parecer un llorón, pero esta 'Long Lap', he entrado y ha habido un momento en el que he dicho: 'Vale, aquí ya gira la pista', y he visto que se iba recto, y he dicho: '¡Pero qué es esto!' He hecho 1:44.9 y en la siguiente vuelta 1:39.8. He perdido cinco segundos. No creo que sea tan complicado hacer 'Long Lap' similares; no sé, quizá sí".

Del campeonato reconoció que había tenido "mucha mala suerte en Japón y aquí, y a pesar de todo ahora vamos a dos de mis circuitos favoritos del calendario. En uno de ellos este invierno volé, fui el más rápido, y en el otro, en Australia, la última vez fuimos muy competitivos y estamos a sólo 20 puntos, así que estoy más motivado que nunca".