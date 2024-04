Opinión

El Barça de Grimau invita a soñar con la Euroliga

Muy pocos apostaban por la victoria del Barça en la pista del Olympiacos después de que la serie llegara empatada a una victoria del Palau. Parecía que las opciones del conjunto azulgrana eran ínfimas ante un cuadro griego prácticamente infalible ante su afición.

Pero el Barça dio una demostración de resiliencia, corazón y carácter y supo capear a un Olympiacos que no se mostró tan fiero como parecía, y en los minutos clave de la prórroga, sentenció con un Jabari Parker que ya advertía que venía a Atenas dispuesto a liarla, como finalmente hizo anotando los tiros libres de la victoria (80-82).

Un Barça que da un golpe sobre la mesa en esta serie de cuartos y ahora traspasa toda la presión al cuadro de Bartzokas que necesita la victoria el jueves si quiere alargar la serie al quinto encuentro en el Palau, la próxima semana.

Un cambio de papeles que concede ahora al Barça el papel de favorito, consciente de que puede rematar la eliminatoria este mismo jueves si es capaz de imponerse de nuevo en el Pireo lo que cerraría una serie de cuartos maravillosa, inesperada, genial.

Un triunfo en el tercer encuentro que le da un colchón, con el Palau en la recámara en caso de un quinto partido. Bendita ventaja para este Barça que no parecía despertar mucha confianza, pero que ha demostrado mucho amor propio, deseo de triunfo y ansias por volver a una Final Four que está más cerca que nunca aunque todavía no hay nada definitivo.

Un gran triunfo del Barça que debe confirmar este jueves en el cuarto encuentro donde los nervios, y la presión será para el conjunto de Bartzokas, donde el ‘infierno’ del Pireo, lo apagó un Barça base de corazón, carácter y entrega. Con este Barça, la ilusión se dispara camino de una nueva Final Four.