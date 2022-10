Bagnaia explica que Miller le aconsejó que creyerá más en él

El italiano fue tercero en el GP de Tailandia, por detrás de su compañero de equipo "En estas tres últimas carreras tendré que ser muy inteligente", explicó el de Ducati

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), tercero en el Gran Premio de Tailandia reconoció que "no estaba muy contento cuando empezó a llover" pero Jack Miller le animó a que creyese más en él.

"Teníamos una configuración perfecta desde el 'warm up', mi mejor de la historia, y cuando empezó a llover me sentí nervioso, pero fue en ese momento cuando Jack -Miller- se acercó y me dijo que creyera más en mí mismo en esas condiciones", confesó.

"Sabía que mi potencial en mojado no sería como el de Mandalika o Motegi y tampoco era para permitirnos estar en el podio, pero sí para estar entre los cinco primeros, por eso creo que el enfado en Japón es lo que me hizo acercarme más a la cabeza, si bien Oliveira y Miller, junto con Zarco, son los tres pilotos más rápidos en lluvia y sabía que sería bueno estar cerca de ellos", comentó el piloto italiano.

"En cierto momento vi que Márquez estaba a un segundo y traté de alcanzar a los dos pilotos de cabeza, pero Marc terminó acercándose y cuando trató de adelantarme vi que estaba perdiendo un poco en la frenada, así que mejoré en esa área y creo que esa es la única razón por la que Zarco no me intentó adelantar", explica Bagnaia.

"En nuestra situación, esto era positivo para nosotros por lo que también le doy las gracias a Johann por no asumir riesgos al final, y él me ha dicho lo mismo: que yo era fuerte en la frenada y adelantarme habría sido demasiado arriesgado. Gracias a él y al equipo. Podemos sentirnos muy satisfechos", recalcó el piloto italiano.

MotoGP en DAZN disponible en vivo y a la carta. Suscríbete y comienza tu mes gratis

Al aumentar sus opciones en el campeonato, ahora a dos puntos de Quartararo, el piloto de Ducati ha reconocido que "sin duda, ahora se intensificará todo". "En estas tres últimas carreras tendré que ser muy inteligente en todas las situaciones ya que nuestro potencial es muy alto, pero no puedo cometer errores como en Japón o antes del parón veraniego y sabemos que en Australia la previsión da temperaturas bajas, así que tendremos que adaptarnos".

En este tipo de carreras en lluvia resaltó que son difíciles e impredecibles "si estás en solitario delante tienes presión, pero cuando vas detrás de alguien es mayor y no habíamos rodado en mojado antes de la carrera por lo que en esas situaciones es difícil predecir, pero en Japón la presión fue muy alta, y aquí era más una cuestión de no haber tenido experiencia en mojado en este circuito".